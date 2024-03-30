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NBA／火箭勇奪11連勝 格林場均破30分威震四方

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
格林(中)已經連8場至少25分，刷新個人紀錄。 路透社
格林(中)已經連8場至少25分，刷新個人紀錄。 路透社

走在連勝之路上的火箭，今天在鹽湖城遭受到頑強抵抗，雙方一路糾纏到第四節最後時刻，全場攻下34分9籃板6助攻的格林（Jalen Green），有30分集中在下半場，帶領火箭以101比100驚險勝出，艱辛搶下11連勝，持續緊咬西區第10名的勇士。

格林已經連續8場至少拿下25分，刷新個人生涯最佳表現，此役同樣強拉尾盤的還有范弗利特（Fred VanVleet）。范弗利特上半場10投2中僅得5分，但他在第四節獨拿14分，與格林單節合拿24分，是火箭能夠延續連勝的關鍵。

「格林節奏保持得很好，我們在進攻端信任他，最後是他終結了比賽。最近這段時間他的表現可說是不可思議的，我們就是盡量把球餵給他。」范弗利特賽後談到格林的火熱狀態。

在火箭11連勝期間，格林只有2場低於20分，5場破30分，場均可以拿到30.2分6.7籃板4.1助攻1.2抄截，表現相當搶眼。

這是火箭相隔2191天以來再度完成11連勝，前一次已經要追溯到2018年3月31日；11連勝也追平先前綠衫軍的連勝表現，並列本季最長連勝紀錄。從3月至今，火箭在14場比賽中豪取13勝。

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