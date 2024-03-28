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NBA／自比2003年的凱迪拉克 詹皇：跑了20年但沒換輪胎

中央社／ 台北28日電
詹姆斯自比是2003年出廠的凱迪拉克，但跑了20年從沒換過輪胎。 法新社
詹姆斯自比是2003年出廠的凱迪拉克，但跑了20年從沒換過輪胎。 法新社

湖人當家球星詹姆斯休息1場後，今天復出對上灰熊，全場繳出23分、14籃板、12助攻的大三元成績單，還在第2節成功單打小他20歲的傑克森，宣告要世代交替再等等。

根據NBA官網資料顯示，效力於曼菲斯灰熊的新秀後衛傑克森（GG Jackson）是2004年12月17日出生，目前僅19歲又3個月；而詹姆斯是1984年12月31日出生，早已滿39歲，並在2003年加入NBA展開職業生涯，2人相差20歲，引起討論話題。

洛杉磯湖人今天「背靠背」客場出戰灰熊，詹姆斯（LeBron James）在第2節剩下3分33秒，在中距離背框單打傑克森得手，似乎在向外界宣告，現在還是「詹皇的時代」。

賽後美國媒體也問到傑克森「是否在比賽中有和詹姆斯什麼樣的互動？」，傑克森一臉淡定的說：「除了他在我面前後仰跳投和打爆我們以外，沒有。」

詹姆斯日前在已退役的前NBA射手瑞迪克（J.J.Redick）廣播節目上透露，「之前我比賽完回到家，我老婆問我感覺如何，我就跟她說就像是一台2003年買的凱迪拉克，但20多年來都沒換過輪胎還繼續在路上跑，我的雙腳現在就是這種感覺。」接著搞笑對老婆說：「所以來幫我的雙腿按摩吧！」

湖人除了詹姆斯完成本季第4次大三元外，八村壘也貢獻32分、10籃板，其中三分球8投7中，表現相當搶眼，也讓詹姆斯賽後受訪時忍不住盛讚，「八村的投籃和拉開空間的能力一直都在幫助著球隊，今晚他更是完全專注。」

湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）因為膝傷休兵1場，但湖人在第3節前段靠著11投9中的誇張三分球命中率，一度領先達27分，儘管隨後又被灰熊追到個位數，但詹姆斯上場後又幫助球隊將差距拉開到雙位數，順利收下5連勝。

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