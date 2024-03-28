快訊

影／寶林茶室首位死者呂男解剖 呂妻：希望檢方盡速查明死因

數位部早上遭人持槍闖入 男子高喊反政府 數位部：配合警方調查

稱「不滿政府施政」 男持空氣槍朝數位部射擊遭逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／AD休兵、詹姆斯回歸奪大三元 湖人射垮灰熊奪5連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
AD昨天打了52分鐘後休兵，改由詹姆斯復出帶隊，面對灰熊隊回歸就繳出23分、14籃板、12助攻大三元表現，湖人拿下5連勝。 美聯社
AD昨天打了52分鐘後休兵，改由詹姆斯復出帶隊，面對灰熊隊回歸就繳出23分、14籃板、12助攻大三元表現，湖人拿下5連勝。 美聯社

昨天因腳踝痠痛一天，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天面對灰熊隊回歸就繳出23分、14籃板、12助攻，助隊以136：124迎接5連勝。

湖人昨天和公鹿隊進行2度延長血戰，出賽52分鐘的戴維斯（Anthony Davis）因左膝狀況今天缺席，不過休息一場的詹姆斯滿血回歸，繳出本季第4度「大三元」，加上八村壘三分球8投7中轟下32分外帶10籃板，湖人共有7人得分兩位數，連兩場客場都在飆分秀中收下勝利。

「紫金軍團」今天外線命中率是超水準的33投18中，命中率超過5成4，其中第三節就飆進9記三分彈，領先一度達102：77，但灰熊最後2分半趁詹姆斯下場拉出15：0強攻，三節打完將差距縮小到10分差，第四節拉拉維亞（Jake LaRavia）率先外線破網更將比數追到95：102。

八村壘和普林斯（Taurean Prince）的接連外線讓湖人領先活到兩位數，加上詹姆斯、羅素（D'Angelo Russell ）罰球取分，湖人最終仍以12分差距奪勝。

灰熊替補出發的拉拉維亞今天打出代表作，三分球9投7中轟下25分，貝恩（Desmond Bane）26分是全隊最高，還傳出16助攻，但灰熊仍吞下近7戰的第6敗。

西區第9的湖人和第10的勇士隊同天奪勝，勝場仍維持2.5場。

延伸閱讀

NBA／沒詹皇演19分逆轉勝 里夫斯：湖人是無法預測的球隊

NBA／自爆家人穿詹姆斯球衣來看球 哈勒戴：讓我很尷尬

NBA／大三元率湖人2OT逆轉公鹿 里夫斯：輸19分也沒放棄

NBA／「藤真豆總」怎麼還沒執教？朗多：在等詹皇買球隊

相關新聞

NBA／柯瑞投進晚安三分卻超派踹椅子 裁判解釋格林驅逐原因

勇士隊格林（Draymond Green）經常在場上情緒失控，今天與魔術一戰，他開場不到4分鐘就因為向裁判不斷抱怨，連吞2次技術犯規被驅逐出場。不過勇士不受影響，終場仍以101：93擊退魔術。

NBA／柯瑞都搖頭...格林開賽不到4分鐘就領2T被趕出場

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）今天又掌控不了情緒，面對魔術隊的第一節就因連續領到2次技術犯規被，比賽進行...

NBA／雷霆亞歷山大缺陣 火箭格林OT接管比賽豪取10連勝

近況絕佳的火箭作客雷霆，兩隊戰到延長賽，全場狂砍37分的格林（Jalen Green）接管比賽，終場以132：126贏球，收下10連勝，仍落後西區第10的勇士1場勝差。 雷霆一哥亞歷山大（Sha

NBA／AD休兵、詹姆斯回歸奪大三元 湖人射垮灰熊奪5連勝

昨天因腳踝痠痛一天，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天面對灰熊隊回歸就繳出23分、14籃板、...

NBA／76人沒他39場只拿13勝 救星安比德有望附加賽前回歸

2月初進行左膝手術的76人隊當家球星安比德（Joel Embiid），有望季後賽前就歸隊，今天教頭諾斯（Nick Nur...

NBA／巫師波爾狂飆本季新高38分 OT錯失關鍵外線不敵籃網

巫師今天主場迎戰籃網，後衛波爾（Jordan Poole）狂砍本季新高38分，但沒把握延長賽追平外線機會，終場以119：122輸球，中止近期的3連勝。 波爾與籃網湯瑪斯（Cam Thomas）上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。