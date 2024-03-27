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NBA／自爆家人穿詹姆斯球衣來看球 哈勒戴：讓我很尷尬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克隊哈勒戴於去年底耶誕大戰迎戰湖人時防守詹姆斯。路透
塞爾蒂克隊哈勒戴於去年底耶誕大戰迎戰湖人時防守詹姆斯。路透

本賽季加盟塞爾蒂克後幫助綠衫軍持續在戰績榜上領先群雄，並且受到波士頓球迷愛戴的哈勒戴（Jrue Holiday），在近日參與勇士前鋒格林（Draymond Green）個人節目錄製時透露，出生於洛杉磯的他，全家人其實都是湖人球迷，甚至在他轉戰塞爾蒂克後，家人還會穿著湖人球衣到球場觀賽，讓他覺得相當尷尬。

身為聯盟兩支歷史最悠久且對戰史也最豐富的世仇組合，塞爾蒂克與湖人各自擁有聯盟中最死忠的一批球迷，其中也包括了本賽季前被輾轉交易到塞爾蒂克的哈勒戴的家人。

在近期參與格林個人節目錄製過程中，哈勒戴也透露自己出生於洛杉磯，身邊的親友幾乎都是湖人隊的死忠球迷，儘管本賽季他被送到了被湖人視為世仇的塞爾蒂克陣中，家人支持湖人的立場也絲毫沒有改變，甚至還穿著詹姆斯（LeBron James）的球衣到塞爾蒂克主場為他加油打氣。

哈勒戴透露，本賽季家人就多次到波士頓為他加油，但卻讓他變得更為尷尬，「我們全家都是湖人球迷，有時候他們會來到波士頓看我比賽，但卻是穿著詹姆斯的球衣進場，甚至還配戴了湖人的配件，我心裡只想著『你們在搞什麼？這讓我很尷尬。』」

哈勒戴表示，塞爾蒂克與湖人的競爭是眾所皆知，其中塞爾蒂克可以說是聯盟最有底蘊的球隊之一，尤其在他親自來到波士頓後更能感覺到這樣的氛圍，「這裡只在乎你有沒有辦法贏球，對球員的要求是相當嚴格的，所以我知道自己來到這邊該怎麼做，我會完成我該做的工作。」

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