NBA／大三元率湖人2OT逆轉公鹿 里夫斯：輸19分也沒放棄

沒詹皇沒問題！今年公鹿隊和湖人隊兩度交手，巨星詹姆斯（LeBron James）都因傷缺席，不過球隊並沒有漏氣，本季成功「雙殺」這支東區勁旅，

後衛里夫斯（Austin Reaves）今天轟下29分大三元，是湖人能克服最多19分劣勢逆轉的關鍵，他在賽後受訪時也提到，籍變少了詹姆斯，球隊面臨落後也始終沒想過放棄。

湖人近期迎來客場6連戰，頭兩戰對公鹿和灰熊更是背靠背出賽，高齡39歲的詹姆斯選擇於首戰輪休，但湖人並沒有打算放掉這場比賽，第四節一度還處於19分落後的他們，將士用命將比賽逼入二度延長賽艱辛贏球，在季末排名衝刺期取得巨大的一勝。

AUSTIN 😎 REAVES 😎 pic.twitter.com/ZambGjBTs2 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2024年3月27日

里夫斯今天攻下29分14籃板10助攻數據，也是他生涯第2次大三元，2OT讀秒階段的關鍵三分球更是鎖定戰局，他受訪時說：「在第四節這種時刻，你要嘛選擇翻頁，準備明天的比賽；要嘛就是在場上付出110%的努力，給自己一個重返戰局的機會。」

根據統計，湖人在這場比賽的前50分鐘從來沒領先過，最後卻成功逆轉戰局；二當家戴維斯（Anthony Davis）也燃燒自我，攻下34分23籃板，出賽生涯最高的52分鐘，這也是湖人自2012年布萊恩（Kobe Bryant）後首人。

戴維斯說：「當今聯盟領先20分並不算什麼，因為現在球員得分能力太強大，一下子就能抹除落後劣勢。」

賽後湖人以40勝32敗在西區位居第9，持續緊追第8名的太陽隊，和第6的獨行俠勝差則為3場，值得一提的是，湖人本季客場勝率不及4成，西區前10中最糟糕，但本季踢館東區前4的主場都成功逆襲，包含塞爾蒂克、公鹿、騎士、尼克等隊。