NBA／KD生涯2000記三分球達陣 太陽外線爆發擊落老鷹

太陽球星比爾（Bradley Beal）日前呼籲三巨頭要以身作則，今天太陽背靠背迎戰老鷹，雖杜蘭特（Kevin Durant）熄火，但太陽以53.7%命中率投進22記三分球，終場以128：115贏球，收下2連勝，重返西區第7。

老鷹開局打出25：11攻勢，太陽杜蘭特投進生涯第2000顆三分球，史上第16位達陣，太陽回敬一波22：6攻勢，半場打完反而領先5分。

Only 15 players in NBA history have hit 2000+ threes in their career



Kevin Durant makes it 16 🤩



(via @NBA)pic.twitter.com/g2JKTegVzJ — FanDuel (@FanDuel) 2024年3月22日

下半場戰況拉鋸，太陽末節雖一度取得13分領先，但很快又被追近，比賽時間剩3分26秒時，老鷹球星穆雷（Dejounte Murray）進攻時手臂揮到比爾臉部，經回放後，被判惡意犯規。比爾兩罰全進，加上布克（Devin Booker）投進3記外線，比賽失去懸念。

布克全場15投10中，其中三分球8投6中，他生涯例行賽單場最多命中三分球紀錄只有6顆，今天是第26次做到。杜蘭特15投5中，只進帳19分，比爾得到12分9助攻，老將葛登（Eric Gordon）則挹注21分。

老鷹方面，穆雷得到29分9籃板10助攻，杭特（De'Andre Hunter）砍下22分，卡佩拉（Clint Capela）13分10籃板。