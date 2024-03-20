NBA／太陽遇魔鬼賽程不讓了？比爾：三巨頭要以身作則
太陽隊目前戰績39勝29敗，暫居西區第8，且賽程難度聯盟第2高，很有可能要打附加賽，與湖人和勇士等隊競爭季後賽門票。太陽球星比爾（Bradley Beal）受訪時直言必須上緊發條，三巨頭要以身作則。
例行賽進入尾聲，太陽還剩14場比賽，要面對灰狼、快艇及鵜鶘各兩場，還有雷霆、金塊、國王、騎士及76人各1場，只有2場馬刺和1場老鷹較輕鬆。
比爾受訪時直言自己、杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）最後14場要打得更好，「這要從我們三個開始，對細節和專注力高度重視，當我們表現出色且全神貫注時，整隊都會跟上。」
太陽明天要在主場迎戰76人，太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）表示，球隊目前已處在季後賽狀態，「我們全隊都希望進前6，我們有信心如果進入附加賽，也會贏球。不過一場定生死的比賽變數太多，可能會有人感冒或扭傷腳踝，我們希望遠離這種狀況，從明天開始展開一波連勝。」
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