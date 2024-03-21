NBA／火箭驚喜6連勝 美媒曝若有機會搶季後賽森根可能回歸
火箭隊在當家中鋒森根（Alperen Sengun）倒下後，外界原預估將脫離季後賽競爭名單，但近期表現反倒一飛衝天，收下一波6連勝，與第10名的勇士隊剩2.5場勝差，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）透露，如果火箭有機會擠進季後賽的話，那森根可能會提前回歸。
森根本季扮演火箭的進攻核心，但他先前對國王隊的比賽時，因防守沙波尼斯（Domantas Sabonis）快攻而受傷，後續檢查結果出爐，雖然森根不需動刀，但將因三級右腳踝扭傷缺席數周。
這個消息對本季力拼重返季後賽的火箭來說無疑是一大噩耗，但在少了森根的這4戰火箭都取得勝利，包含擊敗東區第3的騎士，沒有讓第10的勇士將勝差拉開，眼看晉級附加賽露出曙光，森根季末回歸的可能性也隨之提高。
溫德霍斯特說：「顯然，首要事情是森根的健康狀況是否良好？如果火箭不為某事而戰，就不會將森根帶回場上，但他們現在還有機會狙擊季後賽。」
森根本季繳出場均21.1分、9.3籃板、5助攻全能成績單，如果他能回歸鐵定能替球隊戰績注入強心針。除此之外，身為最佳進步獎熱門候選人的他，若來得及康復，就能補足2場出賽數達到65場，以符合競爭個人獎資格。
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