NBA／威廉森驚天一灌 美媒：年度最佳灌籃候選者

鵜鶘隊近況正熱，今天以104：91擊敗籃網隊後，近8場比賽收下7勝，當家球星威廉森（Zion Williamson）除貢獻全隊最高28分，第四節更和隊友馬歇爾（Naji Marshall）合作演出空中接力灌籃，驚天一扣讓全場熱血沸騰。

連全場16投11中還有7籃板、4助攻的威廉森都用「瘋狂」形容自己氣勢萬鈞的雙手灌籃，他笑說：「我和馬歇爾才剛聊到，他說『嘿，當你進入禁區，你必須開始灌籃。』所以當他抄截得手，我就想『他會拋給我』，他傳出很棒的助攻，我也把握住了。」

LOOK OUT ZION!!! pic.twitter.com/NIsGT41mhd — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 2024年3月20日

威廉森在第四節10分21秒的這一灌，被美媒形容是「年度最佳灌籃」候選名單，連傳出助攻的馬歇爾都露出不可置信的表情。演出「野獸」般灌籃的威廉森，落地後也忍不住吶喊，讓比賽掀起另波超潮。

鵜鶘近期打出高勝率，威廉森正是核心人物，他近7戰場均貢獻26.7分、8.4籃板和4.6助攻，且命中率高達6成4。

憑藉近期好成績，目前西區第5的鵜鶘和第4的快艇隊只剩半場勝差，有機會爭取季後賽首輪的主場優勢；鵜鶘目前還有14場比賽，也有機會追上排名第3、少了當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）的灰狼隊。