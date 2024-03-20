NBA／火箭格林3月狀態火燙 轟42分打爆巫師戰績逼近勇士

火箭榜眼格林（Jalen Green）今天面對巫師，全場狂攻42分平生涯新高，幫助火箭以137：114贏球，拉出一波6連勝。

格林首節就狂轟19分，但只領先3分，他第二節熄火，第三節再度爆砍15分，火箭也一口氣將分差拉開到19分，第四節剩3分48秒就進入垃圾時間。

格林全場21投12中，攻下42分10籃板，菜鳥湯普森（Amen Thompson）也攻下生涯新高25分和10籃板，史密斯（Jabari Smith Jr.）則得到18分14籃板。巫師全隊8人得分上雙，波爾（Jordan Poole）18投5中，只拿到13分。

火箭3月戰績8勝1敗，距離西區第10的勇士2.5場勝差，重燃附加賽希望，格林這段期間場均26.6分，整體投籃命中率5成，三分球命中率44.2%。他受訪時說，「我曾經有變得火熱，但很快就冷卻下來的時光。我的目標是狀況火熱時努力，盡可能保持下去，即使得分狀態不好，也要用各種方式影響比賽。」