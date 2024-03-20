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NBA／獨行俠唐西奇打23鐵創生涯新高 仍繳大三元險勝馬刺
獨行俠今天作客馬刺，唐西奇（Luka Doncic）上演「打鐵秀」，不過厄文（Kyrie Irving）挺身而出攻下28分，終場仍以113：107險勝馬刺，取得近7戰第6勝。
唐西奇罕見手感低迷，上半場13投3中只得到11分，不過他送出11次助攻串聯球隊，半場獨行俠領先9分。第三節唐西奇前6次出手都沒中，馬刺一度逆轉戰局，不過獨行俠最後2分鐘打出10：2攻勢，其中唐西奇最後2秒終於投進三分球，帶著7分領先進入決勝節。
第四節開局馬刺打出11：2攻勢再度逆轉，但厄文單節攻下10分，加上替補後衛艾克森（Dante Exum）飆進2記外線，獨行俠仍驚險贏球。
唐西奇全場27投僅6中，打鐵數創生涯新高，仍得到18分16助攻10籃板，這是他本季第18次大三元，創個人單季新高。厄文則攻下28分7籃板，艾克森外線4投全中，進帳16分。
馬刺方面，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）13投僅3中，拿到12分11籃板6阻攻，瓊斯（Tre Jones）22分9助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）攻進19分6籃板。
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