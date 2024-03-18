NBA／「阿舍哥」創最快千顆三分球紀錄 柯瑞僅排第5

「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）今天面對活塞展現高效率，15投10中包括7記三分球在內，攻下全隊最高30分，外加進帳5助攻4籃板，加上阿德巴約（Bam Adebayo）石破天驚的絕殺三分彈，熱火稍微擺脫先前連敗頹勢，靠活塞進補收下2連勝。

羅賓森一展神射功力之餘，更創下了生涯1000顆三分球的紀錄里程碑，更重要的是，他只花了343場就達標，寫下史上最快達成1000顆三分球的紀錄；原先紀錄是希爾德（Buddy Hield）的350場。

排在兩人之後的是唐西奇（Luka Doncic）的351場，騎士得分悍將米契爾（Donovan Mitchell）則是已355場排名第4；至於歷史三分球王柯瑞（Stephen Curry）則是花了369場比賽才累積1000顆三分球。

和上述幾位都是首輪樂透新秀出身相比，未經選秀出身的羅賓森，能夠創下如此成就更顯難能可貴。

而不只是最快1000顆三分球紀錄，羅賓森更保有最快200到900顆三分球的紀錄；另外希爾德保有最快1100到1300顆三分球紀錄，1400顆之後的最快紀錄全都專屬柯瑞。

羅賓森曾在2020到2022年期間，連續3季至少都砍進230顆三分球，最多一季是達到270顆；本季至今已經累積181顆，有望生涯第4次突破200顆三分球大關。