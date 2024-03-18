NBA／阿德巴約生涯第12顆三分球絕殺活塞 羅賓森：向他致敬

熱火今天作客活塞，主將巴特勒（Jimmy Butler）和赫洛（Tyler Herro）缺陣，靠著阿德巴約（Bam Adebayo）的絕殺三分球，以104：101贏球。

熱火「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）第二節爆發，單節5投全中進帳15分，半場打完熱火領先10分。不過第三節熱火陷入迷航，活塞追到只剩3分落後。

末節戰況拉鋸，最後42秒活塞狀元康寧漢（Cade Cunningham）切入得分追平，羅賓森接著發生傳球失誤，但康寧漢沒把握住外線追平機會。熱火最後一擊由洛齊爾（Terry Rozier）持球推進，他沒有空檔，將球傳給身後的阿德巴約，結果他命中大號三分球，絕殺活塞。

Bam Adebayo’s GAME WINNING three pic.twitter.com/r9HMLMvfw4 — 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) 2024年3月17日

這是阿德巴約生涯7季投進的第12顆三分球，他全場拿到20分17籃板，羅賓森狂轟30分，本季他至少得20分的比賽，熱火戰績11勝0敗。活塞方面，康寧漢得到17分9助攻，老將佛尼爾（Evan Fournier）18分3抄截都創個人賽季新高。

一周前阿德巴約生涯三分球命中率僅11.8%，但他近3戰外線都1投1中，他受訪時表示，「這對我們球隊來說是很棒的時刻。」羅賓森則說，「向阿德巴約致敬，他這場比賽拯救所有人，很高興能贏球。」