NBA／超神奇左手拋投絕殺金塊 厄文：比賽完才發現籃框很遠

獨行俠今天主場迎戰金塊，靠著唐西奇（Luka Doncic）全場狂攻37分，加上厄文（Kyrie Irving）絕殺拋投命中，終場以107：105氣走金塊。

獨行俠第四節一度雙位數領先，但後半段進攻陷入低潮，金塊穆雷（Jamal Murray）投進關鍵三分，幫助球隊以14：2攻勢逆轉戰局。

JAMAL MURRAY GIVES THE NUGGETS THE LEAD 🏹pic.twitter.com/CEFDWwkOXF — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年3月17日

唐西奇最後25秒飆進追平三分球，接著穆雷得分不成，時間剩2.8秒，厄文面對約柯奇（Nikola Jokic）防守，在中距離用左手拋投絕殺，全場陷入瘋狂。

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獨行俠全場狂摘21個進攻籃板；金塊只有6個。厄文拿到24分7籃板9助攻，唐西奇攻下37分9籃板。金塊輸球後掉到西區第2，穆雷砍進23分7助攻，波特（Michael Porter Jr.）20分7籃板，約柯奇得到16分11籃板7助攻。

厄文賽後坦言這次絕殺很幸運，「我以為我離禁區很近，比賽後才發現籃框離很遠。」他還說，「有時我整個小時都在練左手，作為一名小後衛，需要很多終結手段，這是我從小就一直努力的事。」

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