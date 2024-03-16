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NBA／遭羅素影射阻礙發揮 施羅德回嗆：放話突顯人不夠成熟

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
昔日隊友羅素(右)和施羅德隔空交火。 路透社
昔日隊友羅素(右)和施羅德隔空交火。 路透社

日前湖人隊羅素（D'Angelo Russell）在接受採訪時曾暗指，施羅德（Dennis Schroder）與主帥漢姆（Darvin Ham）的交情關係阻礙了他的發揮，甚至認為這就是一種私心。

針對這番言論，離開湖人後陸續轉戰暴龍和籃網的施羅德則是有所反擊，認為羅素顯然不夠成熟。

「我實在無法理解。但歸根結底來看，如果你總是把某人的名字掛在嘴邊並一直提的話，這只會顯得你很不成熟。對此我很不能理解。」施羅德說。

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