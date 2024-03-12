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NBA／比伊左膝前十字韌帶撕裂本季報銷 老鷹附加賽還是很穩

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹前鋒比伊。 美聯社
老鷹前鋒比伊。 美聯社

老鷹今年不斷出現傷兵，如今主力前鋒比伊（Saddiq Bey）確定因左膝前十字韌帶撕裂接受手術，本季提前報銷。

老鷹目前戰績29勝35敗，暫居東區第10，領先第11的籃網3.5場勝差。不過目前傷兵名單除比伊外，還有當家球星楊恩（Trae Young）、先發前鋒強森（Jalen Johnson）和替補中鋒歐康古（Onyeka Okongwu）。

本季只缺席4場的主力後衛穆雷（Dejounte Murray）無奈表示，「我們一直失去球員，這很難，我認為傷病決定很多球隊賽季的走向。」

比伊本季出賽63場，平均攻下13.7分6.5籃板，三分球命中率31.6%，他今年休賽季將成為受限制自由球員，這個傷勢可能影響到身價。

儘管傷了先發大將，但老鷹附加賽席次仍算穩固，目前以29勝35敗暫居東居第10，領先第11但近況不佳的籃網有3.5場勝差，第12的暴龍則在頭號大將巴恩斯（Scottie Barnes）倒下後恐怕已得放棄本季。

老鷹

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