NBA／比伊左膝前十字韌帶撕裂本季報銷 老鷹附加賽還是很穩
老鷹今年不斷出現傷兵，如今主力前鋒比伊（Saddiq Bey）確定因左膝前十字韌帶撕裂接受手術，本季提前報銷。
老鷹目前戰績29勝35敗，暫居東區第10，領先第11的籃網3.5場勝差。不過目前傷兵名單除比伊外，還有當家球星楊恩（Trae Young）、先發前鋒強森（Jalen Johnson）和替補中鋒歐康古（Onyeka Okongwu）。
本季只缺席4場的主力後衛穆雷（Dejounte Murray）無奈表示，「我們一直失去球員，這很難，我認為傷病決定很多球隊賽季的走向。」
比伊本季出賽63場，平均攻下13.7分6.5籃板，三分球命中率31.6%，他今年休賽季將成為受限制自由球員，這個傷勢可能影響到身價。
儘管傷了先發大將，但老鷹附加賽席次仍算穩固，目前以29勝35敗暫居東居第10，領先第11但近況不佳的籃網有3.5場勝差，第12的暴龍則在頭號大將巴恩斯（Scottie Barnes）倒下後恐怕已得放棄本季。
2023-24 NBA即時比分
▪第三節被勇士打爆！溫班亞瑪復出馬刺反而輸球 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言