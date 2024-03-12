NBA／勇士新秀TJD隔扣溫班亞瑪！維金斯被錄到與隊友吵架

勇士菜鳥傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）日前面對公鹿隊時，單節賞給「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）3次麻辣鍋，一戰成名。今天他面對馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）防守，竟毫無畏懼直接隔扣，讓隊友們都嗨翻。

溫班亞瑪賽前場均能賞給對手3.4次火鍋，暫居聯盟阻攻王。不過本場第四節最後一分鐘，傑克森-戴維斯面對溫班亞瑪防守竟選擇持球切入，暴扣得手後勇士板凳席全瘋了，網友也紛紛表示讚嘆，但有人認為這是進攻犯規，裁判沒響哨。

TRAYCE JACKSON-DAVIS OVER VICTOR WEMBANYAMA. 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/9mgP4sRRXs — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2024年3月12日

這場比賽還出現其他插曲，第二節維金斯（Andrew Wiggins）獲快攻機會，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）向他要球，但維金斯仍直接進攻籃框，被馬刺球員犯規站上罰球線。

隨後現場收音錄到波傑姆斯基向維金斯抱怨，維金斯聽到後竟回，「你他X的在說什麼？」由於維金斯平時相當冷靜，因此這段影片也在網路上引發熱議，此事兩邊各有支持者，不少人認為這只是小事。