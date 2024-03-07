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NBA／勇士新秀送字母哥「食二鍋」 柯爾承諾給更多上場時間

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士新秀傑克森-戴維斯今天表現亮眼，還賞給「字母哥」安戴托昆波連兩鍋。 美聯社
勇士新秀傑克森-戴維斯今天表現亮眼，還賞給「字母哥」安戴托昆波連兩鍋。 美聯社

勇士隊上一場以52分之差慘敗給塞爾蒂克隊，但今天觸底反彈，以125：90反過來痛宰另一支東區勁旅公鹿隊，這場比賽球隊最大亮點是新秀傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），從板凳出發的他貢獻15分7籃板，還送出4次阻攻，其中一波進攻連賞「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）2鍋更是受到球迷熱議。

第三節剩下4分鐘時，安戴托昆波持球從外圍殺進來，面對不講理的「坦克切」，傑克森-戴維斯正面封阻掉了上籃，安戴托昆波雖然成功撿到籃板，不過要反手上籃時又再度被傑克森-戴維斯撥掉，連兩次讓禁區怪物字母哥吃鱉，看得全場勇士迷熱血沸騰。

傑克森-戴維斯的精彩時刻還不只如此，2分鐘後他再賞安戴托昆波一鍋，下一波進攻隨即用灌籃替球隊再添分數，今天傑克森-戴維斯屢屢讓字母哥討不到便宜，他受訪時說：「球隊的協防做得很棒，字母哥是個出色的球員，也是防守的重擔，我全力支持球隊在防守端遏制他。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也承諾後續會給傑克森-戴維斯更多上場時間，為後續的季後賽布局，「這都是為了替季後賽做足準備，你可以看到他今晚做了什麼，他有終結能力和阻攻能力，這讓球隊看到不同面貌。」

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