NBA／創獨一無二外線開轟紀錄 羅素：不缺自信無懼對抗
湖人後場大將羅素（D'Angelo Russell）在詹姆斯（LeBron James）因腳踝痠痛缺陣情況下，今天加大進攻火力，單場轟下44分、9助攻，包括9顆三分球，且在比賽結束前5.2秒投進致勝球，幫助湖人逆轉戰局。
美聯社報導，羅素因表現起伏備受質疑，先前還陷入交易傳聞，他表示：「我從來不缺乏自信，也不害怕對抗。在場下大家都知道我經歷過什麼事情，外界的羞辱除了把我塑造成今天你們所看到的的殺手外，並沒有其他作用。」
根據外媒報導，羅素生涯在3支不同球隊（布魯克林籃網、金州勇士、湖人）都曾單場至少投進9顆三分球，成為史上第一人，而他今天第四節獨攬21分火熱表現，更是自2016年布萊恩（Kobe Bryant）以來湖人首名球員。
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