快訊

爸驚覺「女兒太美不像自己」偷驗DNA崩潰了…結局神展開

國民黨中常委選舉結果出爐 周典論之女周孟蓉也在當選之列

獨／黃國昌喊「絕對反對」翁柏宗接任NCC主委 理由是這樣

NBA／創獨一無二外線開轟紀錄 羅素：不缺自信無懼對抗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
羅素狂砍9顆三分球，還加碼命中致勝球。 法新社
羅素狂砍9顆三分球，還加碼命中致勝球。 法新社

湖人後場大將羅素（D'Angelo Russell）在詹姆斯（LeBron James）因腳踝痠痛缺陣情況下，今天加大進攻火力，單場轟下44分、9助攻，包括9顆三分球，且在比賽結束前5.2秒投進致勝球，幫助湖人逆轉戰局。

美聯社報導，羅素因表現起伏備受質疑，先前還陷入交易傳聞，他表示：「我從來不缺乏自信，也不害怕對抗。在場下大家都知道我經歷過什麼事情，外界的羞辱除了把我塑造成今天你們所看到的的殺手外，並沒有其他作用。」

根據外媒報導，羅素生涯在3支不同球隊（布魯克林籃網、金州勇士、湖人）都曾單場至少投進9顆三分球，成為史上第一人，而他今天第四節獨攬21分火熱表現，更是自2016年布萊恩（Kobe Bryant）以來湖人首名球員。

相關新聞

東超籃賽／安養備戰季軍戰 防堵國王頭號鎖定林書緯

東亞超級籃球聯賽（EASL）終極4強賽昨天產生冠軍戰和季軍戰組合，我國PLG代表新北國王隊不敵日本B聯盟千葉噴射機隊，明...

NBA／羅素飆44分外加致勝球 里拉德慘遭再見火鍋

詹姆斯（LeBron James）腳踝傷缺席的情況下，羅素（D'Angelo Russell）挺身而出25投17中狂轟賽季新高44分，單場9記三分球也追平個人紀錄，更重要的是他在剩下5.9秒命中逆轉戰

NBA／柯瑞右腳踝傷勢無大礙 預計仍要缺席一段時間

先前面對公牛一戰中不慎扭傷右腳踝的柯瑞（Stephen Curry），在經過核磁共振檢查後，顯示沒有結構性的大規模損傷，預計會休息一段時間，至於多久可以重回賽場，則是要看他的腳踝恢復情況而定。

T1聯盟／阿巴西單節18分 中信特攻易籃後打趴獵鷹3連勝

近期重回戰績龍頭寶座的新北中信特攻隊，今天於主場迎戰聯盟爐主台南台鋼獵鷹隊，兩隊在上半場打完還戰成平手的情況下，特攻阿巴...

NBA／詹姆斯左腳踝仍感疼痛 無緣對戰公鹿「字母哥」

日前湖人在主場敗給國王的比賽中，當家球星詹姆斯（Lebron James）是帶著腳踝傷勢提前離場。不過賽後他透露自己身體無礙，只是需要時間休養，而知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowsk

PLG／高國豪、艾夫伯被鎖死 攻城獅作客夢想家踢鐵板

PLG戰績龍頭福爾摩沙夢想家隊今天在主場迎戰新竹御頂攻城獅隊，夢想家在多點開花的攻勢下一路領先對手，反觀攻城獅雙箭頭高國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。