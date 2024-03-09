NBA／羅素飆44分外加致勝球 里拉德慘遭再見火鍋

詹姆斯（LeBron James）腳踝傷缺席的情況下，羅素（D'Angelo Russell）挺身而出25投17中狂轟賽季新高44分，單場9記三分球也追平個人紀錄，更重要的是他在剩下5.9秒命中逆轉戰局的關鍵球，搭配丁威迪（Spencer Dinwiddie）「神來一鍋」封下里拉德（Damian Lillard）的最後一擊，湖人在驚濤駭浪之中以123比122氣走公鹿。

根據統計，這是羅素生涯第4次單場至少投進9顆三分球，在湖人時期的三分球命中數累積482顆，超越福克斯（Rick Fox），躍居隊史第9多，下一個超越目標將是瓊斯（Eddie Jones）的489顆和庫茲瑪（Kyle Kuzma）的510顆。

DLO PUTS THE LAKERS AHEAD 123-122 WITH 5 SECONDS LEFT IN THE 4Q!



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在羅素的強勢發揮下，湖人大半時間都掌握領先優勢，儘管公鹿強拉尾盤，一度扭轉劣勢取得6分超前，但八村壘和羅素接連砍進三分球，又讓比賽活了過來，最後的攻守表現，更是價值連城。

這是湖人本季首度面對公鹿，在艱辛贏得勝利後，排名又重新壓過勇士，回到西區第10。除了羅素外，戴維斯（Anthony Davis）奮戰41分鐘拿下22分13籃板5助攻，里夫斯（Austin Reaves）18分7助攻5籃板，八村壘12分。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出34分14籃板12助攻，本季第8次大三元，生涯累積43次，追平李佛（Fat Lever）並列12名；里拉德也得到28分12助攻5籃板，康納頓（Pat Connaughton）17分，畢斯利（Malik Beasley）和波提斯（Bobby Portis）各拿到14分。

據統計，安戴托昆波和里拉德成為本季首對同場各拿到至少25分10助攻的搭檔，可惜仍無緣帶領球隊取勝。