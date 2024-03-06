NBA／飆45分打爆溫班亞瑪原因？火箭森根：馬刺讓我一對一
火箭中鋒森根（Alperen Sengun）上次與馬刺交手只攻下15分9籃板，還發生6次失誤。今天他與馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度對決，狂砍生涯新高45分，他賽後也說明兩場比賽的不同。
森根成為史上首位拿到45分16籃板5抄截，投進2顆三分球的中鋒。同時是聯盟第6位，單場至少拿到45分15籃板5抄截的球員，另位5位是戴維斯（Anthony Davis）、安比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）和祖魯（John Drew），森根以21歲224天年齡達成，是6人之中最年輕。
森根受訪時談到今天和上次碰到馬刺的不同，「我上一次對馬刺打得不好，我今天沒有遇到很多包夾，他們都讓我和溫班亞瑪一對一，所以我做了我該做的事。」
溫班亞瑪拿到10分11籃板7阻攻，發生6次失誤，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）談到輸球原因，「對手一開始就上身體，直到比賽結束。他們以這種方式壓迫和打球，使我們陷入泥沼，我們沒有做出回應，得到輸球結果。」
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