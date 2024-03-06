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NBA／灌籃大賽救星來了？ 威廉森承諾入選明星賽就參賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
威廉森承諾入選明星賽會參加灌籃大賽。美聯社
威廉森承諾入選明星賽會參加灌籃大賽。美聯社

NBA灌籃大賽在今年由G聯盟球員麥克朗（Mac McClung）完成二連霸，不過仍是無法擺脫精彩程度與參賽球員星度不足的問題，但鵜鶘當家球星威廉森（Zion Williamson）在今天就承諾，只要他能入選明星賽就將會參加灌籃大賽。

NBA灌籃大賽從1976年首度舉辦至今已經擁有48年歷史，而首屆灌籃王就由傳奇球星「J博士（Julius Erving）」拿下，在之後灌籃大賽歷屆冠軍也幾乎都是聯盟赫赫有名的球星，包括有「人類精華片」段之稱的威金斯（Dominique Wilkins）、喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、卡特（Vince Carter）都曾拿下過NBA灌籃大賽冠軍。

但近20年來NBA灌籃大賽參賽球員星度逐年遞減，近年更幾乎都是聯盟年輕球員或是希望透過灌籃大賽增添名氣的球員才願意參賽，加上灌籃大賽招式在經歷過去40多年的開發後幾乎已無法再添新意，更減低了球星參賽的意願。

不過近年來多次被點名參加灌籃大賽的鵜鶘威廉森，也在今天承諾，只要能入選明星賽就將會踏上灌籃大賽舞台，「如果我能參加全明星賽，那我就會參加灌籃大賽，如果沒辦法參賽，當然我就不會這樣做。」

事實上威廉森在2021年與上賽季都曾入選過明星賽，本賽季他也繳出一張平均22.1分5.1助攻的成績單，只可惜最終未能獲得青睞再度獲選，而近年也只有僅有今年的布朗（Jaylen Brown）以及2017年的喬丹（DeAndre Jordan）曾在同一年參加明星賽與灌籃大賽。

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