快訊

「00940我預估首配0.07元」！他這樣解釋：三個月都維持這水準就考慮布局

臉書、IG大當機稱「技術問題」不單純？急逼他們跳出來自首：我們幹的

FB全球當機也沒在怕？祖克柏「倒不了」的獲利底氣

NBA／約柯奇絕殺太陽失敗 杜蘭特OT接管斷金塊6連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
KD延長賽挺身而出，狂攻8分，全場則有35分。 美聯社
KD延長賽挺身而出，狂攻8分，全場則有35分。 美聯社

太陽今天作客金塊，射手艾倫（Grayson Allen）大爆發，前8次外線出手全命中，但太陽末節全隊打鐵，比賽被金塊逼進延長。杜蘭特（Kevin Durant）延長賽挺身而出，狂攻8分，助太陽以117：107擊敗金塊，又重返西區第6。

太陽三節打完領先9分，末節兩隊上演打鐵大戰，但金塊射手凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）關鍵時刻飆進2記三分球逆轉戰局。手感低迷的杜蘭特在最後26秒，命中個人本場第一記三分球，追平比分。

金塊最後一擊交給約柯奇（Nikola Jokic），拋投沒進，比賽進入延長。杜蘭特和比爾（Bradley Beal）延長賽手感發燙，兩人合砍13分，幫助太陽拿下勝利。

杜蘭特全場34投14中，拿到35分8籃板，艾倫砍進28分，比爾攻下16分6籃板6助攻。金塊方面，約柯奇25分16籃板5助攻，發生7次失誤，穆雷（Jamal Murray）28分7籃板9助攻，波特（Michael Porter Jr.）得到20分。

Kevin Durant Nikola Jokic 太陽 金塊

延伸閱讀

NBA／三巨頭集結上演終局之戰？杜蘭特喊話奧運要大勝50分

金塊神鬼戰士穆雷 打關鍵球能力已臻化境

NBA／金塊連兩季橫掃勇士 約柯奇賽後稱隊友很糟糕

NBA／約柯奇超級大三元 紀錄超越傳奇張伯倫、詹姆斯

相關新聞

NBA／奇兵末節狂砍20分 騎士22分奇蹟逆轉斷綠衫軍11連勝

聯盟龍頭塞爾蒂克近期拉出一波11連勝，今天作客騎士，明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也傷癒復出。沒想到騎士末節落後22分的情況下，靠著前鋒韋德（Dean Wade）一人力挽狂

NBA／約柯奇絕殺太陽失敗 杜蘭特OT接手斷金塊6連勝

太陽今天作客金塊，射手艾倫（Grayson Allen）大爆發，前8次外線出手全命中，但太陽末節全隊打鐵，比賽被金塊逼進延長。杜蘭特（Kevin Durant）延長賽挺身而出，狂攻8分，助太陽以117

NBA／火箭森根狂砍45分寫紀錄 溫班亞瑪進攻低迷仍賞7火鍋

火箭中鋒森根（Alperen Sengun）今天打爆狀況火熱的馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），狂砍生涯新高的45分，率隊以114：101力克馬刺。 馬刺上半場打完領先

NBA／熱火買斷市場第2筆補強！簽下「澳洲王」米爾斯

「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）日前被老鷹裁掉，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將加盟熱火。 米爾斯本季只打19場比賽，平均上場10.6

NBA／勇士傷兵名單完全淨空！維金斯預計明天復出對公鹿

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）因私人因素已缺席4場比賽，如今他已歸隊訓練，預計在明天對陣公鹿的比賽復出，勇士自11月下旬以來，首度傷兵名單沒任何球員。 據ESPN報導，維金斯因家

NBA／還沒放棄回歸！ 「矮湯」湯瑪斯與爵士發展聯盟簽約

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，前明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）與爵士發展聯盟球隊簽約，尋求重返NBA的機會。 湯瑪斯職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。