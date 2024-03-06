NBA／約柯奇絕殺太陽失敗 杜蘭特OT接管斷金塊6連勝
太陽今天作客金塊，射手艾倫（Grayson Allen）大爆發，前8次外線出手全命中，但太陽末節全隊打鐵，比賽被金塊逼進延長。杜蘭特（Kevin Durant）延長賽挺身而出，狂攻8分，助太陽以117：107擊敗金塊，又重返西區第6。
太陽三節打完領先9分，末節兩隊上演打鐵大戰，但金塊射手凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）關鍵時刻飆進2記三分球逆轉戰局。手感低迷的杜蘭特在最後26秒，命中個人本場第一記三分球，追平比分。
金塊最後一擊交給約柯奇（Nikola Jokic），拋投沒進，比賽進入延長。杜蘭特和比爾（Bradley Beal）延長賽手感發燙，兩人合砍13分，幫助太陽拿下勝利。
杜蘭特全場34投14中，拿到35分8籃板，艾倫砍進28分，比爾攻下16分6籃板6助攻。金塊方面，約柯奇25分16籃板5助攻，發生7次失誤，穆雷（Jamal Murray）28分7籃板9助攻，波特（Michael Porter Jr.）得到20分。
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