NBA／火箭森根狂砍45分寫紀錄 溫班亞瑪進攻低迷仍賞7火鍋
火箭中鋒森根（Alperen Sengun）今天打爆狀況火熱的馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），狂砍生涯新高的45分，率隊以114：101力克馬刺。
馬刺上半場打完領先6分，但森根第三節大爆發，單節狂攻18分，率火箭逆轉戰局，末節森根再攻下12分；反觀溫班亞瑪這節打滿12分鐘竟0出手，還發生4次失誤，讓馬刺無緣本季首次3連勝。
據《StatMuse》統計，森根是聯盟史上首位單場拿到45分16籃板5抄截，且投進2記三分球的中鋒。火箭除森根外，范弗利特（Fred VanVleet）拿到21分10助攻，格林（Jalen Green）砍進23分。
溫班亞瑪今天進攻端表現低迷，全場10投4中，只拿到10分11籃板，還發生6次失誤，但他仍賞給對手7次火鍋。隊友瓦賽爾（Devin Vassell）22分8籃板，布蘭漢姆（Malaki Branham）砍下20分。
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