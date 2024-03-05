NBA／快艇衛少動骨折手術 季後賽前有望歸隊

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）已接受左手骨折手術，有望在季後賽開打前回歸。

上周快艇與巫師交手時，衛斯特布魯克摔傷左手，只打10分鐘就退場。衛少受傷後，海蘭德（Bones Hyland）獲得不少上場時間，對巫師打16分鐘，昨天對灰狼則上場14分鐘。

衛斯特布魯克季初是快艇先發控球後衛，但球隊發動交易換回哈登（James Harden）後磨合不順，他自請打替補，快艇在那之後打出35勝13敗戰績，重返爭冠行列，目前戰績39勝20敗，暫居西區第4。

衛斯特布魯克本季出賽58場，平均只上場22.6分鐘，拿到11.1分5.1籃板4.4助攻，整體命中率45.2%，三分命中率僅26.8%。