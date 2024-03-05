聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／快艇衛少動骨折手術 季後賽前有望歸隊
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）已接受左手骨折手術，有望在季後賽開打前回歸。
上周快艇與巫師交手時，衛斯特布魯克摔傷左手，只打10分鐘就退場。衛少受傷後，海蘭德（Bones Hyland）獲得不少上場時間，對巫師打16分鐘，昨天對灰狼則上場14分鐘。
衛斯特布魯克季初是快艇先發控球後衛，但球隊發動交易換回哈登（James Harden）後磨合不順，他自請打替補，快艇在那之後打出35勝13敗戰績，重返爭冠行列，目前戰績39勝20敗，暫居西區第4。
衛斯特布魯克本季出賽58場，平均只上場22.6分鐘，拿到11.1分5.1籃板4.4助攻，整體命中率45.2%，三分命中率僅26.8%。
2023-24 NBA即時比分
▪ 塞爾蒂克血洗勇士52分創紀錄 布朗：有點不尊重人！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言