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NBA／諾基奇狂摘31籃板寫紀錄 太陽24分逆轉秀功虧一簣

聯合新聞網／ 綜合報導
前後雷帝的對決，亞歷山大(右)此役比杜蘭特略勝一籌。 路透社
前後雷帝的對決，亞歷山大(右)此役比杜蘭特略勝一籌。 路透社

太陽今天主場迎戰雷霆，球星布克（Devin Booker）因傷缺陣，一度陷入24分落後。太陽三節後段展開大反撲，末節曾取得6分領先，但雷霆靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）接連單打得手，終場仍以118：110險勝太陽。

太陽開局打出17：4攻勢，但雷霆很快穩住陣腳，首節打完反而領先4分，接著一路壓著太陽打，三節前段就取得24分領先。

不過太陽第三節後半段甦醒，直到第四節前半段，轟出30：6攻勢，反倒領先6分。雷霆主力球員回到場後加強防守，加上亞歷山大無解單打，雷霆以15：2攻勢再度扭轉戰局，隨後穩扎穩打收下勝利。

亞歷山大全場拿到35分8籃板9助攻，威廉斯（Jalen Williams）22分。太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）全場狂摘31個籃板，創太陽隊史及個人生涯新高，也是聯盟2010-11賽季勒夫（Kevin Love）後新高紀錄。隊友比爾（Bradley Beal）砍下31分，杜蘭特（Kevin Durant）只得到20分。

諾基奇狂抓31個籃板創紀錄。 美聯社
諾基奇狂抓31個籃板創紀錄。 美聯社

Jusuf Nurkic 太陽 雷霆

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