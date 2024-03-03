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NBA／詹姆斯破紀錄輸球「魔咒」太強 戴維斯：你就別破紀錄了
湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天達成生涯4萬分里程碑，成為聯盟史上第一人，但破紀錄卻輸球的「魔咒」也延續，湖人以114：124敗給衛冕軍金塊隊，讓詹姆斯紀錄夜心情多了些苦澀。
攤開詹姆斯近年破紀錄比賽，湖人幾乎都是落敗一方，2018年1月詹姆斯突破3萬分之戰輸給馬刺隊，2021年2月達成35000分時敗給籃網隊。
2019年3月，詹姆斯超越「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan），得分躍居史上第4時，球隊也不敵金塊；隔年1月他超越「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）成為排行榜第3人時卻敗給76人。2022年3月，詹姆斯得分超越馬龍（Karl Malone）到史上第2，湖人又敗給巫師；上季1月詹姆斯超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為聯盟史上得分王，湖人輸給雷霆。
詹姆斯「魔咒」太難破，連隊友戴維斯（Anthony Davis）賽前都忍不住開玩笑，「我在休息室和他說，必須停下破紀錄的腳步，因為當他破紀錄時我們總是輸球。」
今天攻下湖人最高26分的詹姆斯強調，最重要的事情絕對是球隊奪勝，今天破紀錄卻輸球讓心情苦樂參半，「但我很享受場上的每一刻。」
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