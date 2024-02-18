NBA／山寨版單手矇眼灌籃引熱議 布朗：考慮明年再來挑戰
身高188公分、去年一戰成名的發展聯盟扣將麥克朗（Mac McClung），在今年衛冕之旅中再次展現驚人的體能天賦和絕佳創意，成為史上第5位完成灌籃大賽連霸的球員。
不過除了麥克朗的精湛灌籃秀外，場邊評審令人難解的評分標準和布朗（Jaylen Brown）一次「東施效顰」 令人莞爾的灌籃，卻是引發球迷熱烈討論。
在第二輪灌籃中，布朗特別找了泰托姆（Jayson Tatum）幫忙傳球，然後直接飛越坐在椅子上的YouTuber塞納特（Kai Cenat）把球灌進；在這過程中，布朗還意圖仿效曾在1991年贏得灌籃大賽冠軍的綠衫軍前輩D.布朗（Dee Brown）的單手矇眼灌籃。
只是遺憾的是，布朗是在落地後才做出了矇眼的動作，球灌進後還正好打在他身上，形成一個尷尬的畫面。當下就有美國媒體貼出了兩位布朗的矇眼灌籃對比，也有媒體下個評語，「說真的，沒人想要看這個灌籃的多重角度重播。」；也有球評搞笑地說，布朗或許不是要遮眼，他可能只是不小心打了一個噴嚏。
不管怎樣，布朗確實憑著這個灌籃仍舊拿到47.6的高分，加上左手戴白手套飛過米契爾（Donovan Mitchell）的灌籃，以及效仿「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins）的大車輪灌籃等，最終不敵麥克朗遲來的50分滿分。
當然，布朗進入決賽的結果也引來一些媒體質疑，並嘲諷地說，「這表明了聯盟想保送布朗進入決賽」、「很多人都可以灌得比布朗好。評審們差點搞砸了今年灌籃大賽。」
被問到明年是否還想參加灌籃大賽，布朗表示：「大家就拭目以待吧，我會慢慢考慮的。今天很有趣，無論結果如何，我感覺已經很接近冠軍了。在這個社群媒體爆炸時代，有些球員很害怕變成表情包之類的東西。但我只是想上場，玩的開心一些。」
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