NBA／快艇主帥泰隆魯怒噴裁判遭罰 前次發生騎士逆轉奪冠
根據消息，在日前快艇逆轉勇士的比賽中，第四節吞下2次技術犯規遭驅逐出場的總教練泰隆魯（Tyronn Lue），因痛批裁判、質疑比賽不公最後遭到聯盟罰款3萬5千美元。
當時快艇在客場以130比125擊退勇士，泰隆魯從休息室走到球員通道迎接子弟兵時更高喊：「裁判現在都在哪？作弊！他們淨是在幹這種事情！裁判都跑去哪裡了？」
隨後泰隆魯還直接針對把他趕出場的裁判威廉斯（James Williams）怒噴：「威廉斯去哪裡了？我要踢爛他的嘴！人呢？跑去哪裡了。」
就是這番發洩情緒的言論，讓泰隆魯吞下久違的聯盟罰單。前一次他因為公開批評裁判遭罰款已經要追溯到2016年了。
泰隆魯當時是在總冠軍賽面對勇士的第4戰認為裁判哨音不公遭到罰款2萬5000美元，不過在他發飆之後，騎士彷彿點燃滿滿氣勢，在1勝3敗落後情況下演出史無前例的超級逆轉秀，一舉奪下隊史首座總冠軍。
巧合的是，這次導致泰隆魯被罰款的也是對勇士的比賽，這也讓快艇球迷忍不住產生總冠軍的遐想。
快艇明星賽前戰績來到36勝17敗，排名西區第3，落後雷霆和灰狼分別是0.5場勝差、2場勝差。
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