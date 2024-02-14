NBA／太陽簽下老將楊恩 還有意網羅義大利前鋒蓋里納利

太陽日前用4名球員換回奧尼爾（Royce O'Neale）和洛迪（David Roddy），因此球員名單多2個空缺，如今他們確定網羅35歲前鋒楊恩（Thaddeus Young），還對義大利前鋒蓋里納利（Danilo Gallinari）有興趣。

本季是楊恩生涯第17個賽季，他主要擔任大前鋒及中鋒，日前與施羅德（Dennis Schroder）一起被交易到籃網，隨後遭裁掉。他本季出賽23場，平均5.0分3.3籃板及2.2助攻，三分命中率只有16.7%。

太陽還對35歲老將蓋里納利有興趣。 美國聯合通訊社

據太陽隨隊記者蘭金（Duane Rankin）報導，太陽還對35歲老將蓋里納利有興趣，蓋里納利同樣主打大前鋒及中鋒，本季出賽32場，平均7.3分2.8籃板及1.3助攻，三分命中率35.5%。

值得一提的是，蓋里納利曾和布克（Devin Booker）的父親老布克（Marvin Booker）在義大利打過球。另外，太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）日前也在社群媒體招募蓋里納利。