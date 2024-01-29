UBA／讀松山沒報到名 黃浚倢助台藝大再闖8強

高中3年都沒進入「綠色神盾」松山高中正選名單，黃浚倢沒洩氣，進入台藝大後終於在UBA得到機會，今天112學年預賽倒數第2戰「主場」攻下12分，助隊以82：47輕取中信學院，8強門票到手。

二年級的黃浚倢身高184公分，大一屆的哥哥黃冠維是文化大學主力，兄弟倆從國小到高中一路同隊，但卻從沒同場上陣，大學變成對手後，文化今年無緣8強，沒能上演兄弟再度對決。

比哥哥高半個頭，黃浚倢籃球路卻沒哥哥順，他說：「我是跟著哥哥進球隊，但明仁國中時我三年級才報到，高中三年都沒報到名，都沒一起上場。」他透露松山畢業時，文化也有探詢意願，但偏好國立且非體育系的台藝大，才和黃冠維分道揚鑣。

不諱言想和哥哥一起當隊友，黃浚倢笑說：「一場就好，但沒有機會。」

現在兄弟各自努力，黃浚倢進到台藝大後靠防守掙得上場機會，台藝大教練葛記豪用形容隊上「大索」很特別，「高中沒報到，但很能打。」

去年台藝大有個人獎項「三冠王」的外籍生阿拉薩坐鎮，今年再闖8強，葛記豪肯定新一批球員打出不同球風，且不同場次都有不同球員能挺身而出，今天如願搶下8強門票，自己也終於能好好睡一覺。

已投入職籃的阿拉薩今天也回到母校為前隊友們加油，賽後成為人氣王，不少球迷爭相合影。