T1聯盟／連兩年扛NBA中鋒 胡瓏貿讚卡森斯不只是來硬的

高雄全家海神今天作客台啤永豐雲豹主場，靠著14顆三分球命中以及讓卡森斯背負犯規麻煩，最終以7分差距中斷雲豹的6連勝，而本場比賽負責在第一線對抗卡森斯的海神一哥胡瓏貿表示，相較於去年雲豹的「魔獸」霍華德像是石頭一般強硬，卡森斯則是硬中帶柔，兩者間有著很大差別。

雲豹在近兩個賽季都找來NBA明星中鋒助拳，不過面對海神都打得不輕鬆，尤其海神一哥胡瓏貿連續兩個賽季在面對霍華德與卡森斯時都依舊展現強硬球風，尤其今天面對卡森斯開賽不到30秒就因為與卡森斯的肢體衝突而出現爭執。

而今天海神雖然讓卡森斯拿下20分15籃板8助攻的全能成績，但也讓他早早就背負五次犯規，最終海神也以7分差距取勝，讓雲豹吞下卡森斯加盟後的首敗，也中斷近期的6連勝。

談到與卡森斯對位，胡瓏貿賽後表示，儘管在場上雙方都有不少垃圾話交流，但都不是針對彼此，賽後兩人也進行了正常的談話，「我今天不管是對誰都會這樣打，我要做的就是幫助球隊贏得比賽。打完後我們也很正常的聊天，他也跟我說球隊情蒐時有講到我會打得比較凶悍，但我們就是正常打，我也沒有帶著任何情緒跟他打球。」

對於連續兩年在T1賽場上對上NBA等級的球員，胡瓏貿也談到與霍華德和卡森斯對位時的不同，「兩個碰撞力都很強，都是NBA等級，會被他們丟出去的感覺，而霍華德比較像是石頭，卡森斯則是硬中帶點柔軟，他不會只跟你硬還會帶一點投藍，他們兩個還是很大的差別。」