快訊

傅崐萁、賴士葆競爭國民黨團總召 朱立倫晚間說話了

網紅超哥揍Toyz挨告 引用《賽德克·巴萊》台詞再嗆：不揍你我枉為男兒

洗完澡踏出浴室少一動作…男頭痛欲裂竟中風！冬天洗熱水澡遵循5步驟

HBL／球員自己都不可置信！外卡南山斷光復32連勝

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
光復林恩宇（右）尋求突破機會。記者侯永全／攝影
光復林恩宇（右）尋求突破機會。記者侯永全／攝影

尋求HBL男甲3連霸的光復高中，帶著跨3學年32連勝的HBL紀錄迎戰112學年HBL男甲8強，不料今天第一戰碰外卡賽晉級的南山高中就遭擊落，南山靠「神岡柯瑞」黃瀚陞外線和帶傷上陣的陳均維關鍵上籃，硬是以74：71擊退衛冕軍。

南山上月高雄複賽打到最後一天外卡賽才晉級，今天面對光復一路緊咬比數，三節打完取得51：50領先，第四節再連進兩球；光復雖在上學年MVP謝銘駿進球後58：57反超，但南山陳冠仲快攻連進2球，再以61：58超前，關鍵時刻菜鳥射手黃瀚陞再飆外線，助隊取得3分領先。

謝銘駿最後24.8秒外線出手被犯規，但3罰都失手，光復9.5秒又發生失誤，讓南山驚險以3分差搶下首勝。

陳均維複賽前友誼賽傷到右肩盂唇，複賽都免戰，8強前一周才隨隊練球，他坦言傷勢頂多恢復4成，連罰球都吃力，球隊先前狀況也不好，但相信自己也相信隊友，他笑說：「（贏光復）不可置信，但如果每場都這樣打，有機會！」

南山教頭楊宜峰提到，勝利也帶有幸運成分，畢竟第一場球選手表現最不穩定，且光復今天狀況不算好，自家球員又夠拚，防守林恩宇、謝銘駿的任務做得很好，陳冠仲的兩個抄截也是關鍵。

109學年南山也是落入外卡，最終仍闖4強，今年要挑戰連11年晉級4強紀錄，楊宜峰強調沒想過複製「外卡奇蹟」，但要球員把每一場當最終戰，不要留下遺憾。

南山今天3人得分兩位數，黃瀚陞三分球14投4中拿14分，劉耕灝和莊政隆各拿13分和11分；光復以林恩宇16分最高，曾韋翔15分、18籃板。

光復謝銘駿（右）突破。記者侯永全／攝影
光復謝銘駿（右）突破。記者侯永全／攝影
南山陳冠仲突破。記者侯永全／攝影
南山陳冠仲突破。記者侯永全／攝影
光復謝銘駿（右）跳投。記者侯永全／攝影
光復謝銘駿（右）跳投。記者侯永全／攝影
南山曹祐寧上籃。記者侯永全／攝影
南山曹祐寧上籃。記者侯永全／攝影
光復、南山球員爭奪籃板。記者侯永全／攝影
光復、南山球員爭奪籃板。記者侯永全／攝影

延伸閱讀

HBL／八強賽 能仁家商力退三重商工

HBL／松山剃光頭展決心 葉旭森首戰繳「雙20」

圖輯／HBL男子八強賽 松山高中擊敗泰山高中

HBL／鐵三角合拿75分 東泰破百轟下錦和

相關新聞

NBA／勇士三核心奪聯手第400勝 庫明加感謝格林每天幫助他

勇士今天在主場以134：112擊敗老鷹，將勝利獻給已故助教米洛耶維奇（Dejan Milojevic），這同時是勇士三核心柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）及格林

NBA／傳公鹿想補防守型球員 公牛賣卡盧索要價多張首輪籤

公鹿無預警開除總教練格里芬（Adrian Griffin），聘請瑞佛斯（Doc Rivers）擔任新主帥，《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）更爆料，公鹿將在交易市場尋找防

NBA／轉隊首秀沒當成熱火救兵 洛齊爾：事情不會立即完美

熱火隊日前與黃蜂隊交易換來後衛洛齊爾（Terry Rozier）後，今天洛齊爾首度披上熱火戰袍對灰熊隊之戰亮相，以替補身...

HBL／球員自己都不可置信！外卡南山斷光復32連勝

尋求HBL男甲3連霸的光復高中，帶著跨3學年32連勝的HBL紀錄迎戰112學年HBL男甲8強，不料今天第一戰碰外卡賽晉級...

NBA／太陽與獨行俠打得火爆吞8T 布克：對收視率有好處

擁有三巨頭坐鎮的美國職籃（NBA）太陽，今天老大換人當，靠著布克第3節砍下22分、全場46分帶領下，以132比109擊敗...

NBA／飄移打板三分拖進OT助拓荒者贏球 葛蘭特：我不怕出手

拓荒者昨天因不利判決，輸給雷霆。今天背靠背對火箭，靠著葛蘭特（Jerami Grant）飄移打板三分球命中，拖進延長賽，終場以137：131力克火箭。 聯盟今天公布裁判報告，昨天拓荒者與雷霆之戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。