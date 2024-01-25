HBL／球員自己都不可置信！外卡南山斷光復32連勝
尋求HBL男甲3連霸的光復高中，帶著跨3學年32連勝的HBL紀錄迎戰112學年HBL男甲8強，不料今天第一戰碰外卡賽晉級的南山高中就遭擊落，南山靠「神岡柯瑞」黃瀚陞外線和帶傷上陣的陳均維關鍵上籃，硬是以74：71擊退衛冕軍。
南山上月高雄複賽打到最後一天外卡賽才晉級，今天面對光復一路緊咬比數，三節打完取得51：50領先，第四節再連進兩球；光復雖在上學年MVP謝銘駿進球後58：57反超，但南山陳冠仲快攻連進2球，再以61：58超前，關鍵時刻菜鳥射手黃瀚陞再飆外線，助隊取得3分領先。
謝銘駿最後24.8秒外線出手被犯規，但3罰都失手，光復9.5秒又發生失誤，讓南山驚險以3分差搶下首勝。
陳均維複賽前友誼賽傷到右肩盂唇，複賽都免戰，8強前一周才隨隊練球，他坦言傷勢頂多恢復4成，連罰球都吃力，球隊先前狀況也不好，但相信自己也相信隊友，他笑說：「（贏光復）不可置信，但如果每場都這樣打，有機會！」
南山教頭楊宜峰提到，勝利也帶有幸運成分，畢竟第一場球選手表現最不穩定，且光復今天狀況不算好，自家球員又夠拚，防守林恩宇、謝銘駿的任務做得很好，陳冠仲的兩個抄截也是關鍵。
109學年南山也是落入外卡，最終仍闖4強，今年要挑戰連11年晉級4強紀錄，楊宜峰強調沒想過複製「外卡奇蹟」，但要球員把每一場當最終戰，不要留下遺憾。
南山今天3人得分兩位數，黃瀚陞三分球14投4中拿14分，劉耕灝和莊政隆各拿13分和11分；光復以林恩宇16分最高，曾韋翔15分、18籃板。
2023-24 NBA即時比分
▪哀悼力量大！ 勇士大勝老鷹獻給驟逝助教 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言