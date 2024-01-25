HBL／球員自己都不可置信！外卡南山斷光復32連勝

尋求HBL男甲3連霸的光復高中，帶著跨3學年32連勝的HBL紀錄迎戰112學年HBL男甲8強，不料今天第一戰碰外卡賽晉級的南山高中就遭擊落，南山靠「神岡柯瑞」黃瀚陞外線和帶傷上陣的陳均維關鍵上籃，硬是以74：71擊退衛冕軍。

南山上月高雄複賽打到最後一天外卡賽才晉級，今天面對光復一路緊咬比數，三節打完取得51：50領先，第四節再連進兩球；光復雖在上學年MVP謝銘駿進球後58：57反超，但南山陳冠仲快攻連進2球，再以61：58超前，關鍵時刻菜鳥射手黃瀚陞再飆外線，助隊取得3分領先。

謝銘駿最後24.8秒外線出手被犯規，但3罰都失手，光復9.5秒又發生失誤，讓南山驚險以3分差搶下首勝。

陳均維複賽前友誼賽傷到右肩盂唇，複賽都免戰，8強前一周才隨隊練球，他坦言傷勢頂多恢復4成，連罰球都吃力，球隊先前狀況也不好，但相信自己也相信隊友，他笑說：「（贏光復）不可置信，但如果每場都這樣打，有機會！」

南山教頭楊宜峰提到，勝利也帶有幸運成分，畢竟第一場球選手表現最不穩定，且光復今天狀況不算好，自家球員又夠拚，防守林恩宇、謝銘駿的任務做得很好，陳冠仲的兩個抄截也是關鍵。

109學年南山也是落入外卡，最終仍闖4強，今年要挑戰連11年晉級4強紀錄，楊宜峰強調沒想過複製「外卡奇蹟」，但要球員把每一場當最終戰，不要留下遺憾。