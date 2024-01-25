NBA／飄移打板三分拖進OT助拓荒者贏球 葛蘭特：我不怕出手

拓荒者昨天因不利判決，輸給雷霆。今天背靠背對火箭，靠著葛蘭特（Jerami Grant）飄移打板三分球命中，拖進延長賽，終場以137：131力克火箭。

聯盟今天公布裁判報告，昨天拓荒者與雷霆之戰沒有任何誤判。今天作客火箭，第四節最後1.6秒落後3分，葛蘭特拿到球，失去平衡仍出手三分球，打板命中。延長賽拓荒者打出9：2攻勢，隨後穩穩收下勝利。

JERAMI GRANT SENDS IT TO OVERTIME IN HOUSTON 😱



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葛蘭特全場得到21分9助攻，西蒙斯（Anfernee Simons）砍進33分，艾頓（Deandre Ayton）拿到18分17籃板。火箭中鋒森根（Alperen Sengun）拿下30分10籃板8助攻，格林（Jalen Green）挹注29分。

拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）賽後直言對球員們的努力感到驕傲，並稱讚葛蘭特，「他投進令人難以置信的一球，好球員會讓教練看起來也不錯。」

葛蘭特則表示，「我絕對不會害怕投籃，如果他們要我出手，我就會做；如果不需要，我也願意做其他事。我不怕出手，也不怕沒進球。」