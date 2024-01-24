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NBA／氣炸！裁判無視喊暫停還加吹2次T 拓荒者要申訴
拓荒者今天作客雷霆打出競爭力，比賽時間剩15秒，拓荒者後衛波格登（Malcolm Brogdon）遭包夾，總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）喊暫停，裁判沒有理會，反而吹波格登走步違例，再給畢拉普斯2次技術犯規，導致後續被雷霆逆轉，以109：111含恨輸球。
畢拉普斯在波格登被吹走步後向裁判抗議，卻直接被裁判賞2次技術犯規、遭驅逐出場。雷霆先靠罰球追平，威廉斯（Jalen Williams）接著命中致勝中距離，拓荒者最後一攻發生失誤，勝利被雷霆帶走，據ESPN報導，拓荒者賽後將對聯盟提起申訴。
畢拉普斯賽後強調有喊暫停，「裁判通常會做好準備，當時我在半場就叫暫停。我們球員打得很努力，這是一場令人沮喪的比賽。」
波格登也表示，「畢拉普斯和整個板凳席都在喊暫停，我轉身面向裁判，很明顯他不想給我們暫停，我的臉被抓傷，流血了，這次不是我們的錯。」
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