NBA／灰狼黃蜂之戰2分鐘10誤判 唐斯上籃沒響哨是漏吹

灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）昨天面對黃蜂狂砍62分，但第四節被大逆轉，遺憾落敗。唐斯最後關頭4.5秒絕殺上籃機會，被黃蜂球員守下，他當下不停向裁判抱怨有犯規，但沒有改變結果。

2024-01-24 11:34