聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／灰狼黃蜂之戰2分鐘10誤判 唐斯上籃沒響哨是漏吹
灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）昨天面對黃蜂狂砍62分，但第四節被大逆轉，遺憾落敗。唐斯最後關頭4.5秒絕殺上籃機會，被黃蜂球員守下，他當下不停向裁判抱怨有犯規，但沒有改變結果。
聯盟今公布裁判報告，最後2分鐘竟出現10次誤判，6次對黃蜂有利；3次對灰狼有利。
報告指出，唐斯上籃沒被吹犯規，是裁判漏吹，唐斯5.4秒時先被洛齊爾（Terry Rozier）犯規，4.5秒再被布萊克（Leaky Black）犯規，兩次都沒響哨。
2023-24 NBA即時比分
▪MVP輾壓天才狀元！76人隊安比德狂飆70分史上第九人 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言