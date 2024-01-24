NBA／熱火送出老將羅瑞+首輪籤 換回黃蜂砍將洛齊爾

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，熱火和黃蜂達成交易，送走資深控衛羅瑞（Kyle Lowry），換回黃蜂後衛洛齊爾（Terry Rozier），提升後場進攻火力。

熱火還送出一個2027年首輪樂透保護籤，如果沒有兌現，將變成2028年無保護首輪籤，黃蜂不會立刻裁掉羅瑞，而是繼續尋求交易。

羅瑞合約今年季後到期，年薪約2960萬；洛齊爾合約2026夏天才到期，年薪約2320萬。熱火達成這筆交易將創造640萬美元交易特例，並省下1540萬美元奢侈稅。

洛齊爾本季場均23.6分6.7助攻4.0籃板，三分球命中率35.8%。羅瑞過去10季幾乎都擔任先發，近期被放到替補陣容，受訪時表示很失望，本季場均8.2分4.0助攻3.5籃板，三分球命中率38.5%。