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NBA／灰狼唐斯半場44分史上新高 全場62分末節遭黃蜂逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
唐斯(左)。 路透
唐斯(左)。 路透

今天不只76人中鋒安比德（Joel Embiid）在飆分，灰狼長人唐斯（Karl-Anthony Towns）面對黃蜂上半場狂轟44分，打破聯盟歷史紀錄。沒想到唐斯末節只攻下4分，雖然攻下生涯新高的62分，但灰狼被黃蜂打出36：18攻勢大逆轉，以125：128輸球。

唐斯上半場投進8顆三分球，直到第9次出手才未命中，總共砍下44分，打破聯盟紀錄，原紀錄是由厄文(Kyrie Irving 2022)及里拉德(Damian Lillard 2023)所保持41分，不過灰狼只領先5分。

半場得分紀錄是由太陽布克(Devin Booker)於2017年下半場得51分，唐斯今天則列歷史半場(不分上、下半場)得分第二高紀錄。

第三節唐斯「只」得到14分，三節打完58分，灰狼將領先擴大到15分。唐斯在第四節開打1分鐘，用鉤射得到第60分，沒想到他後續遭嚴密包夾，灰狼進攻陷入當機，黃蜂靠著菜鳥小史密斯（Nick Smith Jr）的三分球超前比數，唐斯也被換下場。

唐斯休息2分鐘後回到場上，灰狼最後12.5秒落後1分，唐斯疑似被犯規，但裁判沒響哨，黃蜂獲得球權，小鮑爾（LaMelo Ball）2罰全進，領先3分時間剩1.7秒，唐斯超大號三分沒進，含恨輸球。

唐斯全場35投21中，其中三分球15投10中，罰球14投10中，共進帳62分。黃蜂方面，布里吉斯（Miles Bridges）砍下28分，榜眼米勒（Brandon Miller）27分，小鮑爾18分13助攻。

唐斯和安比德同天得分破60分，是1978年「冰人」葛文（George Gervin）與湯普森（David Thompson）後，首度同天2人得分破60。

灰狼 黃蜂 Karl-Anthony Towns

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