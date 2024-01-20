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NBA／席亞康轉戰溜馬出師不利 拓荒者主帥：比賽策略奏效

中央社／ 台北20日電
席亞康加入溜馬後首戰不敵拓荒者。 美聯社
席亞康加入溜馬後首戰不敵拓荒者。 美聯社

溜馬今天對戰拓荒者哈利伯頓（Tyrese Haliburton）傷癒復出，單場送出17次助攻，而前鋒席亞康（Pascal Siakam）披上溜馬戰袍首秀攻下21分，2人合體首戰，溜馬最終仍以115比118落敗。

溜馬透過與紐奧良鵜鶘、多倫多暴龍三方交易，換來暴龍一哥席亞康，與被譽為新一代控球之神的哈利伯頓並肩作戰，可望為球隊進攻注入新動能。

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）昨天就曾預告，席亞康將在客場之旅加入球隊，而溜馬也未讓球迷等太久，席亞康對戰拓荒者一役首度亮相，出賽34分鐘，全場14投9中，攻下21分，外加6籃板、3助攻。

哈利伯頓因腳筋拉傷，在缺席5場比賽歸隊，而溜馬在過去5場比賽中拿下3勝2敗，哈利伯頓復出首戰，貢獻21分、17助攻、0失誤，隊友透納（MylesTurner）攻下全隊最高29分。

溜馬本季場均得分125.6分，位居聯盟第一，拓荒者以107.2分墊底，溜馬今天爆冷輸球，而葛蘭特（Jerami Grant）單場轟下37分，則是拓荒者贏球最大功臣。

「我們有很多球員做出貢獻。」拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）賽後也不忘了讚賞對手，他表示：「溜馬是一支很難對付的球隊，他們半場陣地戰速度很快，投籃也很有威脅性，但我們的比賽策略，幫助我們取勝。」

溜馬 拓荒者 哈利伯頓 席亞康

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