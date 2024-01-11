快訊

網傳台灣阿銘公開信 宣明智：是我經手幫郭講出心中話、不是郭寫的

郭正亮預測六都立委當選名單 「國民黨有機會單獨過半」

殷琦報喜順產二胎！家中出現「3個複製人」 富尪大喜承諾二度蜜月

NBA／勇士主場輸36分創15年最慘 美媒點3大問題

中央社／ 台北11日電
勇士今天慘敗，陣中球星柯瑞躺在地上。 美聯社
勇士今天慘敗，陣中球星柯瑞躺在地上。 美聯社

美國職籃（NBA）金州勇士今天在主場以105比141慘敗給紐奧良鵜鶘36分，寫下隊史15年主場最大輸分，曾7度拿下總冠軍的勇士本季岌岌可危，美國媒體就點出勇士3大問題需克服。

勇士隊史曾在1947、1956、1975、2015、2017、2018、2022年7度奪冠，不過本季表現乏善可陳，今天不敵鵜鶘後，戰績17勝20敗排在西區第12名。

主場作戰的勇士，首節就以27比46大幅落後，半場結束仍以60比73處於下風，下半場也沒能將比數追近，創下勇士自從2009年選進柯瑞（Stephen Curry）後的主場最大輸分差。

賽後柯瑞（Stephen Curry）被問到球團該不該在交易截止日前有動作，柯瑞不加思索的說：「維持現狀那結果很明顯，那絕對就是瘋了，對吧？還是做同樣的事，然後期待不同的結果？」

美國媒體Yahoo Sports資深作家瓦格曼（MichaelWagaman）就撰文分析，點出勇士近期三大問題，包括「開局慢熱、防守不佳」、「保羅（Chris Paul）位置難有人取代」、「替補球員的奇妙定位」。

美媒提到，勇士近2場敗給多倫多暴龍、鵜鶘，分別在上半場丟掉76、73分，防守太慢才進入狀況是很大危機，進攻慢熱也是勇士的痛，今天對鵜鶘前2次進攻都以失誤收場，上半場就因失誤被鵜鶘拿了11分。

勇士陣中38歲明星後衛保羅（Chris Paul）因為手掌骨折需休息4-6週，少了這名後場指揮官，勇士在柯瑞休息時節奏大亂。瓦格曼提到，菜鳥波齊姆斯基（Brandin Podziemski）還未成氣候，今天2分、2助攻顯然和保羅差很大，而老將約瑟夫（Cory Joseph）早已過了顛峰期，保羅的缺口將是一大麻煩。

最後，瓦格曼則是點名板凳席上的穆迪（MosesMoody），今天拿下全隊最高的21，且在下半場取代波齊姆斯基，在勇士現在急需第2個穩定得分點的時候，穆迪似乎是最佳選擇，但總教練柯爾（SteveKerr）卻始終要他從板凳出發。

延伸閱讀

NBA／主場慘敗36分被噓爆 柯瑞：我也想給自己噓聲

NBA／「不會讓他運球700多次」 勇士主帥解釋柯瑞低迷原因

NBA／巴瑞特37分賽季新高 柯瑞外線9投0中勇士慘敗

NBA／遺憾保羅因傷無限期缺陣 柯瑞：他很努力照顧身體

相關新聞

NBA／主場慘敗36分被噓爆 柯瑞：我也想給自己噓聲

近期陷入嚴重低潮的勇士，今天在主場出戰鵜鶘的比賽中於首節就狂失46分，創下球隊本季單節失分新高，最終也以36分差距敗給鵜...

NBA／勇士變陣卻被打爆！慘敗鵜鶘36分坐穩西區第12

勇士今天主場迎戰鵜鶘，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）取代維金斯（Andrew Wiggins）先發位置。鵜鶘首節就狂轟46分打爆勇士，終場以141：105輕鬆贏球。 鵜鶘首節

NBA／溫班亞瑪21分鐘大三元寫歷史 波總：享受執教他的感覺

馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天與活塞之戰僅出賽21分鐘就以16分12籃板10助攻達成大...

NBA／泰托姆OT獨拿12分還請纓防守唐斯 主帥讚層級已不同

東西區龍頭塞爾蒂克隊與灰狼隊在今天交鋒，兩隊一路拉鋸到延長賽，塞爾蒂克靠著球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）單節...

NBA／快艇3年1.53億美元非頂薪續留雷納德 與喬治還在談

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇與當家球星雷納德（Kawhi Leonard）延長續約3年，總值為1.53億美元。 沃納羅斯基指出，雷納德不執行

NBA／暴龍教頭爆氣被讚真男人 但裁判報告說暴龍2次誤判得利

湖人隊昨日在驚滔駭浪中以132：131擊敗暴龍隊，但賽後卻因為懸殊的罰球數差距而引起球迷討論，不過裁判賽後報告指出，在比賽最後2分鐘兩度發生誤判，不過得利的都是暴龍。 昨天整場比賽的罰球比為36

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。