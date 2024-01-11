NBA／勇士主場輸36分創15年最慘 美媒點3大問題

美國職籃（NBA）金州勇士今天在主場以105比141慘敗給紐奧良鵜鶘36分，寫下隊史15年主場最大輸分，曾7度拿下總冠軍的勇士本季岌岌可危，美國媒體就點出勇士3大問題需克服。

勇士隊史曾在1947、1956、1975、2015、2017、2018、2022年7度奪冠，不過本季表現乏善可陳，今天不敵鵜鶘後，戰績17勝20敗排在西區第12名。

主場作戰的勇士，首節就以27比46大幅落後，半場結束仍以60比73處於下風，下半場也沒能將比數追近，創下勇士自從2009年選進柯瑞（Stephen Curry）後的主場最大輸分差。

賽後柯瑞（Stephen Curry）被問到球團該不該在交易截止日前有動作，柯瑞不加思索的說：「維持現狀那結果很明顯，那絕對就是瘋了，對吧？還是做同樣的事，然後期待不同的結果？」

美國媒體Yahoo Sports資深作家瓦格曼（MichaelWagaman）就撰文分析，點出勇士近期三大問題，包括「開局慢熱、防守不佳」、「保羅（Chris Paul）位置難有人取代」、「替補球員的奇妙定位」。

美媒提到，勇士近2場敗給多倫多暴龍、鵜鶘，分別在上半場丟掉76、73分，防守太慢才進入狀況是很大危機，進攻慢熱也是勇士的痛，今天對鵜鶘前2次進攻都以失誤收場，上半場就因失誤被鵜鶘拿了11分。

勇士陣中38歲明星後衛保羅（Chris Paul）因為手掌骨折需休息4-6週，少了這名後場指揮官，勇士在柯瑞休息時節奏大亂。瓦格曼提到，菜鳥波齊姆斯基（Brandin Podziemski）還未成氣候，今天2分、2助攻顯然和保羅差很大，而老將約瑟夫（Cory Joseph）早已過了顛峰期，保羅的缺口將是一大麻煩。

最後，瓦格曼則是點名板凳席上的穆迪（MosesMoody），今天拿下全隊最高的21，且在下半場取代波齊姆斯基，在勇士現在急需第2個穩定得分點的時候，穆迪似乎是最佳選擇，但總教練柯爾（SteveKerr）卻始終要他從板凳出發。