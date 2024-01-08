聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／約柯奇僅4分傳16助攻 穆雷飆分送活塞客場18連敗
金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天面對聯盟「爐主」活塞隊僅拿平本季最低的4分，但傳出16次助攻和平生涯最多的5次阻攻，搭配穆雷（Jamal Murray）本季新高37分領軍，金塊以131：114擊碎活塞，也讓活塞吞下客場18連敗。
穆雷今天24投14中，加上7投6中的罰球，率隊第三節轟下43分拉開差距，讓約柯奇第四節直接休兵。約柯奇今天僅出手3次，得分4分追平本季最低，但他上場25分鐘就傳出16次助攻，和生涯最佳的18次助攻只差2次。
活塞美國時間去年12月30日剛終止聯盟最長的28連敗，但止敗後勝場數再度停滯，今天吞下4連敗，且是客場18連敗，本季目前作客20場僅拿1勝。
雙方上度碰頭，金塊僅以107：103奪勝，當時約柯奇和金塊教頭馬龍（Michael Malone）都被吹出場；今天約柯奇領到另一次技術犯規，他第三節一次身體接觸反應過大，再被裁判吹哨。
金塊今天5人得分兩位數，包括波特（Michael Porter Jr.）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）各18分，助隊面對勝率不到5成球隊的18連勝，勝率仍是完美百分百；活塞成對照組，面對勝率超過5成的隊伍，活塞成績是0勝19敗。
2023-24 NBA即時比分
▪ 灰熊三分雨送湖人4連敗 漢姆烏紗帽恐不保！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言