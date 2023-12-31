NBA／詹姆斯生日不快樂 關鍵追平三分踩線湖人不敵灰狼

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天度過39歲生日，卻因為讀秒階段一記踩線三分球錯失追平機會，終場湖人以106比108不敵明尼蘇達灰狼，讓詹姆斯生日不快樂。

湖人今天作客西區龍頭的灰狼主場，正好也是詹姆斯39歲生日，湖人將士用命前三節緊咬比分，不過終場前35秒灰狼老將後衛康利（Mike Conley）命中三分球後，將領先分數擴大為107比100，眼看湖人大勢已去，沒想到接下來發生戲劇性變化。

湖人在下一波進攻由詹姆斯完成一次三分打，灰狼小將麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）不但6犯離場，還因為碎唸裁判被吹技術犯規，湖人一口氣追回4分。

下一波進攻灰狼沒進，抓下籃板的湖人長傳前場給詹姆斯，他選擇停在三分線外出手順利破網，但裁判先吹判是踩線兩分球，接著位於紐約的NBA重播中心在反覆檢視放大數倍的畫面後，仍認定詹姆斯的鞋尖「沾到」三分線，讓湖人失去追平機會。

詹姆斯事後露出不可思議的表情，指著紀錄台的螢幕不斷抱怨，認為這一球是很完美的三分球，但主裁判布勞瑟斯（Tony Brothers）卻僅淡淡回應，「這不是我可以決定的」。

隨後灰狼愛德華（Anthony Edwards）在犯規戰術下2罰中1，湖人暫停過後剩下1.4秒部署最後一擊，但詹姆斯持球來不及出手時間已經到了，湖人只得吞下這場敗績。

全場攻下31分的愛德華有11分是在關鍵第四節拿下，替補登場的瑞德（Naz Reid）拿下全隊次高的21分，灰狼獲勝後，主場戰績推進到西區最佳的14勝1敗。

詹姆斯這場比賽打了近39分鐘，拿下26分、6助攻，戴維斯（Anthony Davis）打了39分鐘，拿下33分、17籃板、8助攻，除了他們以外，湖人無人得分達雙位數。明天湖人將背靠背作客紐奧良鵜鶘，對體能又是一大考驗。