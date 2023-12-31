NBA／活塞終於結束28連敗紀錄 頂薪教頭：幾乎快要哭了
底特律活塞今天對上人手短缺的多倫多暴龍，靠著先發5人得分達雙位數，其中後衛康寧漢（Cade Cunningham）攻下30分、12助攻幫助下，活塞以129比127險勝對手，終止難堪的28連敗。
活塞自從10月29日之後就不知道贏球滋味，前一場敗給波士頓塞爾蒂克後，追平費城76人締造聯盟史上最長的28連敗，這也是北美4大職業運動，包括NBA、美國職棒大聯盟MLB、北美職業冰球聯盟NHL、美式足球聯盟NFL的單季最多連敗紀錄。
活塞今天把握住在2023年最後一次出賽機會，主場迎戰背靠背出賽的暴龍。而在比賽前，暴龍將隊上主力阿努諾比（OG Anunoby）和其他2人交易到紐約尼克，換來巴瑞特（RJ Barrett）、奎克利（Immanuel Quickley），不過新成員今天無法上場，因此暴龍全場僅8人輪替。
終場前5分50秒活塞以110比99領先暴龍，不過接下來暴龍回敬8比2攻勢縮小差距，接著活塞康寧漢連續2次跳投得手，又將領先擴大到9分差。
暴龍不想成為活塞終止連敗的配角始終不放棄，終場前17秒又追到4分差，幸好接下來艾維（JadenIvey）、波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）2人聯手4罰3中，奠定活塞勝基。
康寧漢在賽後記者會上提到，這是他今年球季第一次受訪時有這樣的感覺，「我現在感覺很好，那些連敗絕對不是我們想要回去的地方。」
活塞總教練威廉斯（Monty Williams）則說：「這對我來說並不是一種解脫，你知道這種感覺，全場都在尖叫的時候我幾乎快要哭了。我在更衣室裡替每個人都感到開心，有時候需要一場勝利，就能讓這些年輕人繼續成長。」
▪ 暴龍年終送溫暖 活塞總算結束28連敗厄運！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言