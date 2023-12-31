NBA／活塞終於結束28連敗紀錄 頂薪教頭：幾乎快要哭了

底特律活塞今天對上人手短缺的多倫多暴龍，靠著先發5人得分達雙位數，其中後衛康寧漢（Cade Cunningham）攻下30分、12助攻幫助下，活塞以129比127險勝對手，終止難堪的28連敗。

活塞自從10月29日之後就不知道贏球滋味，前一場敗給波士頓塞爾蒂克後，追平費城76人締造聯盟史上最長的28連敗，這也是北美4大職業運動，包括NBA、美國職棒大聯盟MLB、北美職業冰球聯盟NHL、美式足球聯盟NFL的單季最多連敗紀錄。

活塞今天把握住在2023年最後一次出賽機會，主場迎戰背靠背出賽的暴龍。而在比賽前，暴龍將隊上主力阿努諾比（OG Anunoby）和其他2人交易到紐約尼克，換來巴瑞特（RJ Barrett）、奎克利（Immanuel Quickley），不過新成員今天無法上場，因此暴龍全場僅8人輪替。

終場前5分50秒活塞以110比99領先暴龍，不過接下來暴龍回敬8比2攻勢縮小差距，接著活塞康寧漢連續2次跳投得手，又將領先擴大到9分差。

活塞球迷興奮迎接久違的勝利。 美國聯合通訊社

暴龍不想成為活塞終止連敗的配角始終不放棄，終場前17秒又追到4分差，幸好接下來艾維（JadenIvey）、波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）2人聯手4罰3中，奠定活塞勝基。

康寧漢在賽後記者會上提到，這是他今年球季第一次受訪時有這樣的感覺，「我現在感覺很好，那些連敗絕對不是我們想要回去的地方。」

活塞總教練威廉斯（Monty Williams）則說：「這對我來說並不是一種解脫，你知道這種感覺，全場都在尖叫的時候我幾乎快要哭了。我在更衣室裡替每個人都感到開心，有時候需要一場勝利，就能讓這些年輕人繼續成長。」