NBA／活塞吞28連敗後 魔獸再嘲諷：台灣正打電話來了！

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在活塞隊27連敗時，才向對方喊話趕快找他與前球星組隊，一定能幫活塞贏更多比賽。而在活塞昨天吞下平聯盟紀錄的28連敗後，他再次大開嘲諷技能。

霍華德組隊的特色是這些人目前不是在海外發展，就是沒NBA球隊要正待業中。先發陣容是自己、湯瑪斯（Isaiah Thomas）、沃爾（John Wall）、畢斯利（Michael Beasley）和即將來台加盟T1聯盟雲豹隊的卡森斯（Demarcus Cousins）！」

替補端則有華克（Kemba Walker）、史帝芬森（Lance Stephenson）、葛里芬（Blake Griffin）及佛爾（Tacko Fall）。

而在活塞昨天不敵塞爾蒂克吞下28連敗後，霍華德再度不甘寂寞於X上嘲諷，對著活塞全隊說：「台灣正在打電話過來了！」

Taiwan is calling 📞 https://t.co/UGFTD9gaHK pic.twitter.com/EgPP6jidVm — Dwight Howard (@DwightHoward) 2023年12月29日

事實上活塞一度看到止敗曙光，半場打完領先綠衫軍多達19分，但第三節就花光優勢被追平，第四節逼進延長賽後還是惜敗。然而主將康寧漢並不氣餒，賽後說：「這顯示我們與各隊都處在同一水平，進入NBA以來，無論碰上哪一隊，我從來不覺得自己將走進屠宰場等待被宰。」

活塞想止敗的利多是明天將在主場迎戰「背靠背」的暴龍，但壞消息是主力中鋒史都華（Isaiah Stewart）將因傷缺席10到14天，再輸就將創下29連敗的聯盟新紀錄。