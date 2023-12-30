NBA／無懼安比德缺席 馬克西狂砍42分率76人逆轉火箭

「即使安比德（Joel Embiid）缺陣，76人也是一支優秀的球隊。我們必須要做好準備，努力拚戰，今晚爭取勝利。」火箭中鋒森根（Alperen Sengun）賽前的敬畏之意言猶在耳，76人隨即展現出頂級強權的韌性和深度。

在安比德持續因右腳傷勢缺席的情況下，馬克西（Tyrese Maxey）火力全開，26投13中包含15罰14中，狂砍42分4籃板4助攻，幫助76人在逆境之中客場力退火箭，在最近12場比賽中取得10勝。

這是馬克西生涯第3次突破40分，他在今年賽季對溜馬一戰曾飆出50分；另外去年面對暴龍也曾拿過44分。此外，馬克西本季已經累積10次單場至少30分，而半場砍進27分也追平生涯紀錄。

靠著馬克西的強力表現，76人半場打完僅落後1分差，不過火箭第三節在森根獨拿13分的帶動下，一度領先達11分。儘管處於劣勢，但76人這批副將又一次挺身而出，莫里斯（Marcus Morris Sr.）和貝佛利（Patrick Beverley）第四節聯手拿下19分，包括一次重要的四分打，加上馬克西和梅爾頓（De'Anthony Melton）也合力補上15分，76人在最後時刻壓過對手。

哈里斯（Tobias Harris）攻守俱佳，獲得22分7助攻4籃板4抄截3阻攻，梅爾頓15分，莫里斯14分；烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）進帳13分，生涯總得分也突破7000分。

火箭後場搭檔范弗利特（Fred VanVleet）拿到33分10助攻3籃板，格林（Jalen Green）31分6籃板4助攻；近況出色的森根（Alperen Sengun）雖然提前6犯退場，仍拿下28分8助攻7籃板，伊森（Tari Eason）替補貢獻10分11籃板3抄截2阻攻。

火箭苦吞3連敗，最近8戰輸了其中6場，戰績落到15勝15敗的5成勝率保衛戰，排名也是跌到西區第10。