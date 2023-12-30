快訊

選後大陸就武嚇？這5個多月情勢危急 美扮關鍵角色

MiLB／大聯盟官網點名林昱珉「明年升大聯盟」 若成真將破王維中障礙

嚇壞！台北市區起重機收吊臂 一揮砸中對向公車、車窗碎裂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／無懼安比德缺席 馬克西狂砍42分率76人逆轉火箭

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
馬克西(中)飆42分創生涯單場得分第3高。 美聯社
馬克西(中)飆42分創生涯單場得分第3高。 美聯社

「即使安比德（Joel Embiid）缺陣，76人也是一支優秀的球隊。我們必須要做好準備，努力拚戰，今晚爭取勝利。」火箭中鋒森根（Alperen Sengun）賽前的敬畏之意言猶在耳，76人隨即展現出頂級強權的韌性和深度。

在安比德持續因右腳傷勢缺席的情況下，馬克西（Tyrese Maxey）火力全開，26投13中包含15罰14中，狂砍42分4籃板4助攻，幫助76人在逆境之中客場力退火箭，在最近12場比賽中取得10勝。

這是馬克西生涯第3次突破40分，他在今年賽季對溜馬一戰曾飆出50分；另外去年面對暴龍也曾拿過44分。此外，馬克西本季已經累積10次單場至少30分，而半場砍進27分也追平生涯紀錄。

靠著馬克西的強力表現，76人半場打完僅落後1分差，不過火箭第三節在森根獨拿13分的帶動下，一度領先達11分。儘管處於劣勢，但76人這批副將又一次挺身而出，莫里斯（Marcus Morris Sr.）和貝佛利（Patrick Beverley）第四節聯手拿下19分，包括一次重要的四分打，加上馬克西和梅爾頓（De'Anthony Melton）也合力補上15分，76人在最後時刻壓過對手。

哈里斯（Tobias Harris）攻守俱佳，獲得22分7助攻4籃板4抄截3阻攻，梅爾頓15分，莫里斯14分；烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）進帳13分，生涯總得分也突破7000分。

火箭後場搭檔范弗利特（Fred VanVleet）拿到33分10助攻3籃板，格林（Jalen Green）31分6籃板4助攻；近況出色的森根（Alperen Sengun）雖然提前6犯退場，仍拿下28分8助攻7籃板，伊森（Tari Eason）替補貢獻10分11籃板3抄截2阻攻。

火箭苦吞3連敗，最近8戰輸了其中6場，戰績落到15勝15敗的5成勝率保衛戰，排名也是跌到西區第10。

相關新聞

NBA／比爾歸隊僅拿6分 太陽仍輕取黃蜂奪三巨頭合體首勝

太陽今天迎回明星後衛比爾（Bradley Beal），也是球隊「三巨頭」本季第3度合體，儘管比爾本場比賽僅出手8次命中3...

NBA／無懼安比德缺席 馬克西狂砍42分率76人逆轉火箭

「即使安比德（Joel Embiid）缺陣，76人也是一支優秀的球隊。我們必須要做好準備，努力拚戰，今晚爭取勝利。」火箭中鋒森根（Alperen Sengun）賽前的敬畏之意言猶在耳，76人隨即展現出

NBA／71分男對決 公鹿里拉德下半場飆24分逆轉騎士

在上賽季雙雙創下單場71分表現的公鹿里拉德（Damian Lillard）與騎士米契爾（Donovan Mitchell...

NBA／第四節險遭暴龍大逆轉 懷特挺身捍衛主場開季16連勝

昨天在自家主場被27連敗的活塞嚇出一身冷汗的塞爾蒂克，今天「背靠背」面對來訪的暴龍，一口氣休兵了泰托姆（Jayson Tatum）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和霍福特（Al H

NBA／亞歷山大飆40分斷金塊連勝 一紀錄直追喬丹、艾佛森

近10戰拿下9勝且延續一波6連勝高潮的金塊，在今天「背靠背」主場比賽中卻是遭遇一大挫折。 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場狂飆40分4籃板3助攻2抄截，特別是在關鍵

NBA／比爾回歸出戰黃蜂 太陽三巨頭再合體盼連勝迎跨年

近日陷入內部紛爭雜音四出的太陽，傳出久違的好消息！先前不慎扭傷腳踝的比爾（Bradley Beal）確定會在今天主場對黃蜂的比賽中復出，三巨頭將再次合體。 比爾是在先前對尼克的比賽中跳投落地導致

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。