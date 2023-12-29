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NBA／21分20助攻0失誤！溜馬少主哈利伯頓寫超狂紀錄
溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天面對公牛再次創下不可思議的助攻紀錄！
哈利伯頓全場轟進6顆三分球，攻下21分20助攻3籃板2抄截，重點是沒有發生一次失誤，成為聯盟自1985年以來第2位單場至少20分20助攻且0失誤的球員。前一位就是生涯以驚人助攻失誤比聞名的保羅（Chris Paul）。
此外，這也是歷史上第5次出現球員單場在沒有發生失誤的情況下傳出20次助攻的紀錄，除了哈利伯頓和保羅外，前面3人分別是1978年的波特（Kevin Porter）、1983年的盧卡斯（John Lucas）、1984年的格林（Rickey Green）。
一度在第三節領先25分的溜馬，沒想到陷入長達將近5分鐘的得分乾旱期，讓公牛一口氣追到僅差8分，甚至第四節初還被反超；但哈利伯頓挺身而出，連續轟進兩顆外線，率隊打出12比0攻勢，進而翻轉戰局，最終以120比104拿下勝利。
透納（Myles Turner）得到24分6籃板3阻攻，希爾德（Buddy Hield）19分，史密斯（Jalen Smith）和馬瑟倫（Bennedict Mathurin）各拿15分。
公牛以威廉斯（Patrick Williams）的22分為最高，德羅展（DeMar DeRozan）21分5籃板5助攻，懷特（Coby White）16分，佐蒙德（Andre Drummond）搶下16個籃板。
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