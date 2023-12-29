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NBA／直言溫班亞瑪打法太勉強 安比德：想成為我還是KD？

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺天才狀元溫班亞瑪。 歐新社
馬刺天才狀元溫班亞瑪。 歐新社

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）被許多球迷看好成為聯盟新門面，不過馬刺得到他後，仍是西區墊底。前球星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）盼他能練必殺技，讓進攻表現更穩定，76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）也希望溫班亞瑪，「確定自己的定位」。

溫班亞瑪本季場均18.3分10.6籃板3.0阻攻，投籃命中率僅43.3%，三分球命中率27.8%，進攻效率有點差強人意。

安比德直言目前有關溫班亞瑪的炒作太多，溫班亞瑪正努力不辜負期待，「我看了很多比賽，我認為他要先搞清楚自己想成為後衛還是大個子，或是你想成為杜蘭特（Kevin Durant）還是我？想成為新版本的杜蘭特，把所有能力結合起來，我認為現在還太勉強。」

安比德認為變得更好的方法就是犯錯後學習，他很開心馬刺給溫班亞瑪犯錯機會，但這件事有好有壞，「壞處是打得有點勉強，有些出手方式能讓自己更輕鬆一點。他有221公分，只需跑到籃下，隨便出手就超越對手防守高度。有時真的不必這麼努力，我也在學習這點，我們有相同問題。」

馬刺 Victor Wembanyama Joel Embiid

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