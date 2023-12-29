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NBA／建議柯瑞學哈登「買犯」 勇士菜鳥：這樣就能場均40分
勇士隊菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季把握上場機會，打出讓球迷驚豔的表現。他近日接受《NBC Sports》訪問時開玩笑表示，自己給球隊一哥柯瑞（Steph Curry）提出合理建議。
波傑姆斯基透露自己總是對柯瑞說，「如果你打得更像哈登（James Harden），就能場均得到40分。因為每晚都有15到20個罰球，加上原本就有的投籃，這些都是非常高超的技術。」
當被問到「歡迎來到NBA時刻」是什麼，波傑姆斯基表示是和裁判打交道，「有一次我在主場對雷納德（Kawhi Leonard）犯規，我們挑戰成功，因為那根本不是犯規。看到這種判決時會覺得，『哇！這就是明星哨，根本不合理。』這種感覺很有趣。」
波傑姆斯基還表示，自己不希望得到公平哨音，而是想得到明星哨，「哈登切入時的小動作，或是在身體接觸時的表現，這就是球星得到哨音方式。這讓我渴望更加進步，達到那個水準。」
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