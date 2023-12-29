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NBA／活塞需要超人！霍華德嘲諷27連敗 想找前球星們組隊

聯合新聞網／ 綜合報導
「魔獸」霍華德。 美聯社
「魔獸」霍華德。 美聯社

活塞吞下破紀錄的27連敗，成為近期體壇關注焦點。前NBA球星「魔獸霍華德（Dwight Howard）也趁機偷酸，還表示一群前明星球員與他組隊，都能擊敗活塞。

活塞已經2個多月沒有贏球，戰績2勝28敗聯盟墊底，活塞球迷日前更在主場高喊「賣球隊」。對此，霍華德昨天在社群網站發影片，他認為活塞需要「超人」，正是他本人。他還表示，「你知道有誰至少能贏一些比賽嗎？湯瑪斯（Isaiah Thomas）、沃爾（John Wall）、畢斯利（Michael Beasley）、卡森斯（Demarcus Cousins）和我！」

霍華德還排出替補陣容，包含華克（Kemba Walker）、史帝芬森（Lance Stephenson）、葛里芬（Blake Griffin）及佛爾（Tacko Fall），這些人不是在海外發展，就是待業中。

活塞今天對決東區龍頭塞爾蒂克，在狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）狂飆22分領軍下，上半場竟領先19分。

魔獸 霍華德

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