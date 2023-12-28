NBA／溫班亞瑪技巧豐富沒用？艾德里奇：要練必殺技

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）擁有過人身材及全能球技，不少球迷期待他能成為聯盟看板球星。他本季場均18.3分10.6籃板3.0阻攻，表現確實不俗，但進攻穩定度和球隊戰績都差強人意，曾效力馬刺的退役球星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）也給出建議。

艾德里奇曾7度入選全明星，全盛時期靠精準的中距離後仰跳投，成為穩定得分機器。他日前在節目上對溫班亞瑪提建言，「他非常有技術，但我會跟他說練一個必殺技，如果是第四節，你就用必殺技，我個人就是後仰跳投，這能讓你在比賽中不用想太多。」

「要練出必殺技，不需在乎防守球員是誰的那種。我感覺他技巧太豐富了，腦子裡好像有18種進攻方式，而且現在打得太快，我認為要把節奏慢下來，專注練一兩種必殺技」艾德里奇說。

溫班亞瑪本季帳面數據還不錯，但官方最新一期新秀排行榜中，他輸給雷霆隊霍姆葛倫（Chet Holmgren），排名第2。馬刺目前戰績4勝25敗，穩居西區爐主。